快訊

「煽動分裂國家犯罪」 陸國安部宣布對台3現役軍人依懲獨意見立案偵查

人類只會重演戰爭悲劇？二戰史學大師的研究啟示

房租補貼創新高 在野批住宅政策大撒幣

聯準會開啟降息周期 有助美股迎來一波行情

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林坦伯頓研究院資深市場策略師克里斯·加利波(Chris Galipeau)表示，自1972年以來共有7個與經濟衰退相關的降息周期、5個與經濟擴張相關的降息周期。當首次降息與經濟擴張同時發生時，投資人通常會變得更加樂觀，在接下來的3個月、6個月、12個月裡，標普500指數平均分別上漲6.79%、9.79%、16.66%，但當降息與經濟衰退同時發生時，首次降息後3個月內股市平均會下跌4.96%，但6個月、12個月後將轉為上漲，漲幅為1.01%、4.98%。而考量目前經濟情勢，我們將2024年的降息歸類為擴張性降息，預期牛市將會延續，降息後增加股票部位可能很有吸引力。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會正式啟動降息周期，市場認為這是預防性降息並期待後續還將持續降息，在經濟預估中，雖上修失業率，但GDP並未同步大幅下修，主要反映移民導致勞工供給增加，而非經濟放緩影響勞動需求，再加上通膨也獲下修、消費旺季即將到來，市場更樂觀預期美國經濟有望實現軟著陸，此將有助美股表現，特別是先前表現落後(如：工業、民生消費)、價值股(如：金融、能源)、評價相對較低(如：醫療保健)、降息受惠者(如：公用事業、房地產)等領域，而在科技領域，由於市場仍普遍認為AI巨浪只是剛開始，長線仍值得期待，建議投資人可藉由多元化投資來參與美股中長期行情與降低波動度。

富蘭克林證券投顧表示，美國總統大選選情激烈，Real Clear Politics數據顯示，在川賀辯論會後，賀錦麗當選機率上升至52.3%，川普降至46.6%，再次翻轉。根據過往選舉經驗，傳統藍州與紅州的選情較不會出現重大變化，是兩黨主要票源，七大關鍵州(包含密西根、內華達、賓州、威斯康辛、亞利桑那、喬治亞、北卡羅萊納)將成決勝關鍵，依據最新民調計算，川普合計將拿下43票，賀錦麗拿下50票，惟距離投票仍有一段時間，民調隨時浮動且變化難以預估，投資人仍應對兩人都可能勝選的情境做好準備，若川普在2024年總統選舉成功當選，則金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國營收為主公司等領域可望受惠，但乾淨能源、進口業者可能受衝擊，若賀錦麗勝出，則乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠，但傳統能源、製藥等領域可能受影響，而無論誰當選，中國營收占比較高的公司都可能受到打擊。

降息

延伸閱讀

美選大洗牌！NBC民調賀錦麗好感度飆漲16％ 大幅領先川普

若11月落選 川普受訪排除2028年捲土重來

財富管理論壇10月8日登場／台新投顧：股債平衡 持盈保泰

就市論勢／CoWoS、矽光子航運 可短打

相關新聞

億級富豪搶買債券 資產大挪移

趕在美國聯準會宣布降息之前，國內有錢人先調整資產配置，從存款挪移至基金與債券。金融業高層指出，市場預期聯準會九月降息態勢...

合庫銀 再發行社會責任金融債

合庫銀行將於今(2024)年9月30日發行新台幣10億元社會責任金融債券，為合庫銀行近年來發行的第六檔ESG債券；該檔社...

元大銀行六家分行盛大開幕 進駐新竹高鐵特區

元大銀行六家分行於新竹高鐵特區內隆重開幕，新據點鄰近新竹科學園區及AI科技園區，未來將憑藉元大金控集團內外部資源，提供顧...

富豪戶資產轉向基金、海外債 Q4國際變數多牽動資金去向

金管會統計至今年8月底，12家國銀管理富豪戶資產（AUM）攀升到1兆2,410億元，月增342億元或2.8%是今年來次低...

財管規模 四年衝2.5兆元

金管會統計至今年8月底，12家國銀承作高資產客戶數達1萬174戶，首度衝破萬人，金管會將擴大私人銀行業務，目標四年後承作...

看好美降息效應逐漸顯現 國銀投資教戰...股優於債

美國聯準會宣布降息2碼，包含北富銀、國泰世華銀、元大銀等國銀針對市場利率給予多面向投資建議，多數認為未來趨勢將朝向股優於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。