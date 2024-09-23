聯準會開啟降息周期 有助美股迎來一波行情

富蘭克林坦伯頓研究院資深市場策略師克里斯·加利波(Chris Galipeau)表示，自1972年以來共有7個與經濟衰退相關的降息周期、5個與經濟擴張相關的降息周期。當首次降息與經濟擴張同時發生時，投資人通常會變得更加樂觀，在接下來的3個月、6個月、12個月裡，標普500指數平均分別上漲6.79%、9.79%、16.66%，但當降息與經濟衰退同時發生時，首次降息後3個月內股市平均會下跌4.96%，但6個月、12個月後將轉為上漲，漲幅為1.01%、4.98%。而考量目前經濟情勢，我們將2024年的降息歸類為擴張性降息，預期牛市將會延續，降息後增加股票部位可能很有吸引力。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會正式啟動降息周期，市場認為這是預防性降息並期待後續還將持續降息，在經濟預估中，雖上修失業率，但GDP並未同步大幅下修，主要反映移民導致勞工供給增加，而非經濟放緩影響勞動需求，再加上通膨也獲下修、消費旺季即將到來，市場更樂觀預期美國經濟有望實現軟著陸，此將有助美股表現，特別是先前表現落後(如：工業、民生消費)、價值股(如：金融、能源)、評價相對較低(如：醫療保健)、降息受惠者(如：公用事業、房地產)等領域，而在科技領域，由於市場仍普遍認為AI巨浪只是剛開始，長線仍值得期待，建議投資人可藉由多元化投資來參與美股中長期行情與降低波動度。

富蘭克林證券投顧表示，美國總統大選選情激烈，Real Clear Politics數據顯示，在川賀辯論會後，賀錦麗當選機率上升至52.3%，川普降至46.6%，再次翻轉。根據過往選舉經驗，傳統藍州與紅州的選情較不會出現重大變化，是兩黨主要票源，七大關鍵州(包含密西根、內華達、賓州、威斯康辛、亞利桑那、喬治亞、北卡羅萊納)將成決勝關鍵，依據最新民調計算，川普合計將拿下43票，賀錦麗拿下50票，惟距離投票仍有一段時間，民調隨時浮動且變化難以預估，投資人仍應對兩人都可能勝選的情境做好準備，若川普在2024年總統選舉成功當選，則金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國營收為主公司等領域可望受惠，但乾淨能源、進口業者可能受衝擊，若賀錦麗勝出，則乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠，但傳統能源、製藥等領域可能受影響，而無論誰當選，中國營收占比較高的公司都可能受到打擊。