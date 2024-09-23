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房租補貼創新高 在野批住宅政策大撒幣

新興市場成長動能具韌性 投資機會多元

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國聯準會利率會議降息兩碼、為四年多來首度降息，緩解投資人對於美國經濟前景擔憂同時提振市場風險偏好，推升新興股市同步走強。

中國八月工業生產年增率由5.1%下滑至4.5%，為連續四個月增速放緩且為2021年9月以來最長連降期間，零售銷售年增率由2.7%下滑至2.1%，年至今農村除外固定資產投資年增率由3.6%下滑至3.4%，經濟數據皆遜於預期，國家統計局數據顯示八月70個大中城市新建商品住宅均價月比下滑0.73%、高於前月0.65%的跌幅，房價跌勢加快，惟聯準會降息提振整體市場情緒、商品價格走揚，且投資人對於中國調降存量房貸利率、進一步鬆綁一線城市住房限購政策等刺激政策也寄予期待，推動陸股由能源原物料、消費耐久財、地產等類股領漲收紅，香港金管局跟進聯準會調降基準利率50個基本點至5.25%，推動港股漲勢突出，並同樣由原物料、消費耐久財、地產等類股領漲。

印度八月躉售物價指數年增率由2.04%下滑至1.31%、低於預期，印股由車商Mahindra、食品商雀巢印度、電廠NTPC等股領漲收紅，SENSEX指數首度突破84000點關卡價位再創新高。

富蘭克林證券投顧表示，中國官方目前的施政方針，主要以促進高科技與先進製造業發展作為提高生產力與維持成長動能的方式，並透過技術創新來提升價值鏈使中國能抵禦美國的貿易限制，不過單憑製造業與出口並無法支撐廣泛的經濟復甦，仍然需要透過更強而有力的財政措施來擺脫中國市場持續的通縮擔憂、房地產市場疲軟、低迷的消費信心、債務過高等結構性問題，方有助提振經濟與企業獲利前景。

富蘭克林證券投顧表示，印度股市屢創新高價位、評價水準確實偏高，不過印度政府致力維持總體經濟情勢穩定，意味印度較低的通膨風險與經濟波動，成長前景將更具可預測性，印度政府也推動民營部門增加資本支出與槓桿，這將是企業進一步提升獲利的來源，也是股價能進一步攀升的支撐。此外，印度市場以內資資金為主要參與對象，近期全球金融市場走勢較為震盪，印股表現相對穩健也突顯其投資優勢，而隨著印度於全球、新興市場指數權重持續攀升，持股比重較低的外資資金亦有回補壓力。

印度 美國聯準會

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