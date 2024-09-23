合庫銀再發行社會責任金融債

合庫銀行將於今(2024)年9月30日發行新台幣10億元社會責任金融債券，為合庫銀行近年來發行的第六檔ESG債券；該檔社會責任債券所募資金將全數用於社會效益投資計畫，展現合庫落實社會投資，推動永續金融的決心。

合庫銀行近五年來接續發行綠色債券、可持續發展債券及社會責任債券等ESG債券，為首家完成ESG三大面向發行目標的公股行庫，截至2024年8月底，已累計發行80億元領先各公股同業，加計9月底將發行社會責任金融債券，累計所發行ESG債券總額已逼近百億。

合庫銀行這次發行的社會責任金融債券，可發揮社會效益係將所募資金用於可負擔的住宅、創造就業及可以減輕或避免因社會經濟危機所導致失業的計畫、社會經濟發展和權利保障為主。

合庫致力落實ESG各面向作為，屢獲獎項肯定，2023年首度入選道瓊永續指數（DJSI）「世界市場指數」、「新興市場指數」雙成分股；2024年榮獲2024卓越銀行評比的「最佳ESG獎」、天下雜誌「企業減碳溫度計」平台減碳企圖心最高的「成效卓越」榮譽、2024「台灣永續行動獎」五大獎及「台灣永續投資獎」肯定。

合庫表示，未來將持續投入永續金融，以具體行動落實ESG理念，精進永續策略與目標，善盡企業社會責任，提升並強化永續價值。