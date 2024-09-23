元大銀行六家分行盛大開幕 進駐新竹高鐵特區

元大銀行六家分行於新竹高鐵特區內隆重開幕，新據點鄰近新竹科學園區及AI科技園區，未來將憑藉元大金控集團內外部資源，提供顧客最完整、最有效率且最具附加價值的全方位理財金融服務，助力當地企業和居民實現財務目標，致力成為客戶創富的好夥伴。

隨著高鐵特區的迅速發展，該地區已成為重要的商業和科技樞紐，匯聚眾多高科技企業和人才。元大銀行六家分行以「六家領航，夢想啟航」為理念，為當地客戶提供現代化、多樣化的金融服務，標誌著對於當地經濟發展的支持，分行將從個人理財、個人貸款到投資管理等多個方面，為客戶提供全方位的金融解決方案。六家分行特別針對科技產業的特點，專門強化科技金融服務，透過優質的金融產品和專業的服務，為當地居民帶來更便捷的金融體驗。

元大銀行一直以來秉持著「以客戶為中心」的服務理念，不斷創新和提升金融產品及服務質量，元大銀行數位金融發展備受國內外專業機構肯定，2023年榮獲《國家品牌玉山獎》等25項大獎，獲獎領域涵蓋ESG綠色金融、數據賦能、數位科技等多個面向。為因應快速變化金融科技浪潮，元大銀行也持續進行數位平台優化及數位通路整合，致力提升數位使用體驗之便利性及流暢性，透過客群分析掌握客戶需求，打造客戶愛用且好用的數位平台。

為慶祝六家分行的盛大開幕，元大銀行舉辦開幕慶祝活動，推出「六家領航，夢想啟航，慶開幕」及「歡慶六家分行開幕好咖薪」等專屬優惠活動，包括新客戶專屬理財產品、貸款利率優惠以及高額存款利率優惠等。

六家分行特別打造「六家領航，夢想啟航，贏家列車」活動，實現在地深耕的承諾，邀請貴賓一同打卡幸福啟航車站。參加活動者將有機會獲得元大銀行六家分行開幕好禮三選一，數量有限，送完為止，活動詳情請洽元大銀行六家分行。元大銀行誠摯邀請廣大客戶蒞臨六家分行，體驗優質服務，攜手共創美好的財富未來。