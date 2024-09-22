主管機關盯上寬限期 以往的「萬年寬限期」將絕跡

中央銀行上周針對房市提出新管制措施，其中把目前「有房無貸」的借款戶一併納管，要求後續在辦房貸買房時不能有寬限期，對此國銀高層指出，這顯示主管機關已經「盯上」先前給法浮濫的寬限期，以往在各銀行之間屢見不鮮的「萬年寬限期」，恐怕將絕跡。

一般人可能很難想像，有人從買房子一直到脫手居然都沒有付到房貸的本金，但是近幾年來，這種情況不在少數，主要手法在於透過「轉貸」，寬限期就可以持續，例如小王最早在A銀行辦理房貸，獲得寬限期三年，但在三年之後等到寬限期期滿，又轉貸到B銀行，並再跟B銀行爭取了三年的寬限期，這時小王如果在B銀行的寬限期快要進入第三年的時候，把房子賣了，這時小王買的這個房子等於完全做「無本生意」，在寬限期內他只要付利息就好，完全不必付本金。

一家國銀高層私下坦言，他看過最誇張的，是寬限期總共長達八年期間歷經了三家銀行貸款，其中兩間銀行受理轉貸業務，這就是典型的投資客做法。

隨著央行採取第七波房市管制措施，金管會在上半年不動產金檢完成之後，第四季或是明年上半年會否再啟動不動產專案金檢，也引市場矚目，不過相關人士指出，即使金管會未出動專案金檢，在對國銀進行例行業務金檢時，寬限期也會成為其金檢房貸業務的重點，倘若國銀給法浮濫，等同助陣投資客，而且買房族不斷展延寬限期，顯示其財資力也不無問題，但銀行仍繼續承作其轉貸的房貸業務還給新的寬限期，這些在金檢時都會被金管會質疑。

此外，由於公股銀行現在的房貸水位也需要調撥、很吃緊，所以據了解，本來新青安有五年的寬限期，但現在不見得公股銀行會對所有的新青安貸款戶給滿五年的寬限期，有些只給一年，甚至有些完全不給。

銀行業者也表示，有很多首購族，其實也存著一面自住、一面投資的心態，想透過轉貸的方式，來延長寬限期時間到了就把房子賣掉，但據了解央行、金管會均已盯上這種現象，以後銀行對房貸轉貸客戶，前手若已經有寬限期的，恐怕會看他先前拿的寬限期時間有多長，再決定轉貸時是否給寬限期、給多久，尤其公股銀行，如果客戶先前在別的銀行就已經拿了三年的寬限期，若要轉貸到公股銀行這邊，公股銀行恐怕不會給寬限期，或是頂多給一年。