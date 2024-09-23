億級富豪搶買債券 資產大挪移

趕在美國聯準會宣布降息之前，國內有錢人先調整資產配置，從存款挪移至基金與債券。金融業高層指出，市場預期聯準會九月降息態勢篤定，資產上億元的富豪因此加速資產大挪移，搶賺降息時的資本利得財。

金管會公布最新的億級高資產客戶理財統計，今年八月底的高資產客戶存款占比降至百分之四十八點一，比七月下降一個百分點，創有統計以來最低；另一方面，債券投資的配比也從七月的百分之十二點九續升至百分之十三點一，創新高。

不只債券，基金配置比重也來到百分之十三點七的新高，主要是拜債券型基金買氣之賜。

銀行業者說，近幾個月來大戶加碼基金以債券型基金最顯著，很多大戶甚至是閉著眼睛掃貨；其他如保險的配置占比則降至百分之十一點五、境外結構型商品也降至百分之六點五，顯示債券穩居高資產大戶資產配置之冠。