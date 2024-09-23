財管規模 四年衝2.5兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會統計至今年8月底，12家國銀承作高資產客戶數達1萬174戶，首度衝破萬人，金管會將擴大私人銀行業務，目標四年後承作富豪戶銀行家數要倍增至24家、管理資產規模要達2.5兆元，是目前1.2兆元的兩倍。

金管會規劃亞洲資產管理中心，擴大私人銀行業務，有三大主軸，一，提高資金運用彈性，允許富豪戶以外幣資產融資做外幣授信及保單融資，二，商品多元化，富豪戶可投資國內私募股權基金和創投基金，三，增加市場參與者，放寬銀行申辦高資產業務的資格條件。

銀行局長莊琇媛說，富豪戶不單投資金融商品，更想投資與自己產業背景相關的投資，例如私募股權基金和創投基金，因此會放寬。

創投基金 金管會

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