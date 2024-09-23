富豪戶資產轉向基金、海外債 Q4國際變數多牽動資金去向

金管會統計至今年8月底，12家國銀管理富豪戶資產（AUM）攀升到1兆2,410億元，月增342億元或2.8%是今年來次低，資產配置更從存款，挪移到基金與海外債，占比各飆升到13.7%與13.1%同寫史上新高，惟金融圈示警，第4季政經風險攀升，富豪戶風險偏好隨時可能改變。

一家承辦富豪戶財管的銀行主管說，8月中後股市轉趨穩定，9月美將重啟降息循環，各銀行更積極開發滲透富豪戶，富豪戶開始將存款轉向基金、結構型商品等風險性資產，使8月出現「降存款、增基金」態勢。

9月美降息2碼後，市場定調非看壞經濟而是穩住通膨，全球股市大漲，債券殖利率往上，顯示市場資金轉向追逐股市，加上後續還有2碼降息空間，重燃富豪戶對風險性資產信心。

四大國銀承辦高資產客戶財管概況

目前來看，美債10年期殖利率將會在3.7%至4%橫向盤整，料滿手海外債的富豪戶9月應不會再大幅加碼債券部位，轉向增持股票型基金或結構型商品空間較大。

但時序進入第4季，11月有美國大選，地緣政治風險未除，及市場對AI、半導體產業榮景仍存疑，基於風險規避、獲利了結心態下，第4季富豪戶資產配置可能隨時出現改變。

據金管會今年8月底數據，富豪戶資產配置版圖驚見大挪移，配置存款占比驟降1個百分點到48.1%是19個月低點，重回美國暫停升息前的新低水位，顯示降息潮來臨，富豪戶暫時撤守存款。

配置基金占比則飆升到13.7%寫史上單月新高，月增0.4個百分點，也是所有商品增額最大，連三個月占比超過債券，配置債券占比13.1%也寫史上單月高點，惟月增僅0.2個百分點，顯示富豪戶較偏好風險性資產。

銀行局副局長童政彰說，市場預期降息下，富豪戶資金往固定收益類商品邁進，若拉長一年來看，去年8月配置存款占比達51.6%，隨後呈緩步減少，的確市場已反應出這樣的現象。



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