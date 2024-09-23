國壽辦特展 秀陪伴的力量

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰人壽上周五於華山文創園區舉辦「伴生熟」特展，由總經理劉上旗（左四）率領主管們進行開幕儀式。國泰人壽／提供
國泰人壽上周五於華山文創園區舉辦「伴生熟」特展，由總經理劉上旗（左四）率領主管們進行開幕儀式。國泰人壽／提供

國泰人壽即日起至25日於華山文創園區舉辦「伴生熟」特展，以書店概念設計展區，邀請民眾實境體驗「伴你出生到成熟」的陪伴力量，帶領民眾找到最合適的陪伴外；亦可搶先體驗線上導覽，檢測自己的陪伴指數，思考如何給人力量，讓「陪伴」不只是孤獨的解藥，也能成為關鍵時刻的支持。

國泰人壽在台灣走過60餘年，特展回顧不同人生階段的代表保單，陪伴保戶迎向人生各階段挑戰，成為最堅強後盾。

「孤獨」已被世界衛生組織（WHO）認定為全球健康及公衛危機，成立「社會連結委員會」試圖找出解方，該委員會主席之一美國首席醫官Murthy更指出孤獨對健康的威脅相當於每天抽15根香菸，比肥胖或缺乏運動造成的傷害更嚴重。國泰人壽認為應正視孤獨對「身、心、財」的侵蝕，實質「陪伴」相對重要，希望透過展覽協助民眾解析屬於自己的陪伴解方。

亮點一：互動體驗，找到陪伴的意義。展區打造獨特的「陪伴物走廊」，展示人生不同階段的陪伴物，比如童年的小被被、高中時的隨身聽或畢業紀念冊等，引發民眾的共鳴及興趣；進入到「陪伴金句牆」可搭配「陪伴指南」互動手冊，留下自己最有感的陪伴金句，亦可透過有文字金句的「拍照鏡牆」拍照打卡，提醒民眾陪伴你最久的人就是自己，記得感謝自己，並珍惜生命中攜手相伴的人生夥伴，最後以反思牆與抽籤詩，邀請民眾一起展開實際的陪伴行動，若完成陪伴手冊指定任務，還有機會抽中Snoopy腰包、保溫杯等限量專屬好禮。

亮點二：國泰陪伴一甲子，陪伴前進的力量。透過展區人生各個階段接觸的書本類型，回顧國泰許多在地陪伴的小故事。從童年的「童書繪本區」看見國泰兒童繪畫比賽、課後照護班、寒冬送暖等在地陪伴活動；青春的「漫畫區」則可先透過「陪伴人格類型測驗」了解自己，並以漫畫呈現國泰卓越獎助計畫、反毒桌遊等成果；壯年區則是透過有聲書及影片打造「多媒體區」，呈現FitBack健康吧、退休缺口精算機等壯年需求，最後則是高齡的「讀報區」，揉合人生風險調查結果，搭配「測測腦年齡」互動遊戲，讓民眾感受國泰在每個家庭中安靜穩定的陪伴。

人生 孤獨 金句

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