保險業務員 走向菁英制

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

保險業務員近年流失速度加快，也使得保險業務員將逐漸走向「菁英制」，如富邦人壽續推AQC業務品質認證機制，透過多項指標可評選出不到5%的精銳業務同仁，提供客戶更優質的服務體驗；凱基人壽則推出「卓越專案培育計畫」；全球人壽亦特別遴選高潛能業務員組成「海豹部隊」，聚焦高資產客戶的經營。

富邦人壽指出，要獲得AQC認證，業務員不僅要達成公司設立的總年度業績、件數等高績效指標，更需維持第13個月保單繼續率90%以上、契約撤銷率5%以下等高服務品質評比，且無任何業務品質懲處紀錄，以確保業務員提供的商品符合客戶所需，且服務過程誠實告知客戶重要內容及風險。

由於評比條件十分嚴格，在超過18,000名業務同仁中，共有775人獲得該項認證，富邦人壽將提供其各項優惠權益及榮譽表揚，期許能激勵更多業務員共同追求卓越，以提供客戶更優質的服務體驗。

凱基人壽為協助更多有業務企圖心、想成為團隊經理人才的菁英，推出「卓越專案培育計畫」，除提供iPad可完整支援保險業務的工作日常，並輔以三大培育計畫，助業務新人快速成長。

此外，為了高薪留才，凱基人壽加碼提供業界金額最高、時間最長的培育津貼（共計長達24個月），讓業務新手能更安心度過適應期。新進人員依循公司步伐穩紮穩打，並完成第一階段相關指標，首年薪水即可破百萬。

全球人壽表示，壽險市場近年因法令變更、商品調整與客戶喜好改變，面臨很大變化，尤其高資產客戶的經營變得更不容易。為著重培育「高產能」業務菁英，全球人壽遴選出高潛能業務員組成「海豹部隊」，並精心培訓，當客戶面臨資產傳承或稅務問題時，業務員可掌握實務具體的解決方案，以協助客戶做好妥善規劃。

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