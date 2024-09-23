壽險公司登錄人數續減

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險業務員今年前八月登錄人數出爐，壽險公司在6月登錄人數回升之後，因為年中考核等因素，已連續二個月衰退，8月再度減少99人，來到20萬4,212人，而保經通路則維持正成長，人數達9萬1,152人，創新高。

據壽險公會統計，壽險公司、保代、保經三大通路中，壽險公司登錄業務員人數8月再減99人，來到20萬4,212人，若與2023年底20萬8,534人相較，減少4,322人。

保險代理人公司8月登錄業務員人數較上月增加123人，來到7萬7,551人，較2023年底7萬8,000人，減少449人；經紀人公司登錄業務員較上月增加160人，達9萬1,152人，續創新高，相較2023年底8萬9,330人，大增1,822人；總計壽險業務員人數為37萬2,915人，較上月增加184人。

保經公司業務員人數不斷增加，保經高層指出，主要受惠於保經通路業務成長，加上保經業務員有更充足的保險商品資源，想要賣哪家的保單，或是哪家保單佣金高、好賣，就主攻哪家保單，讓業務員的自由度更高。

保險 自由度

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