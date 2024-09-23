日圓還有戲 逢低布局

日本央行決議利率維持不動，日圓後續走勢，多家銀行皆看好仍有升值空間，建議可逢低分批布局，預估美元將因降息而承壓，以及中東地緣政治、美國大選等風險，將促使日圓利差交易平倉，皆有利日圓年內再度走強。

國泰世華銀行分析，日本核心CPI目前雖仍呈下降態勢，但是主因一、CPI保持高位，8月年增3%明顯偏高，二、進口物價年增率呈上漲趨勢，三、工資成長穩健，實質薪資連續二個月正成長。日銀總裁植田和男多次表達支持升息的立場，預期12月日銀仍然有升息的可能，美國降息、日本升息，兩國貨幣政策反向，將導致利差縮窄，有利於日圓未來趨向升值。

北富銀指出，日本薪資、通膨進入正向循環，促使日本央行將持續推動貨幣正常化，除年內可望再升息0.1%外，自7月起每月購債規模亦將逐季減少，貨幣政策將與美、歐等主要國家背道而馳。

此外，美元將因降息而承壓，以及中東地緣政治、美國大選等風險將促使日圓利差交易平倉，皆有利日圓年內再度走強。

此外，降息引領資金寬鬆與債券殖利率下滑，進而推升債券價格，北富銀指出，金融股多持有大量債券，降息期間，對金融股獲利相對有利。聯準會最新利率點陣圖顯示美國今明兩年仍有降息空間，且銀行資本改革僅適度增加對金融業監管，均可望提供銀行業較多獲利成長空間。

聯準會上周會議確立美國進入降息周期，降息推升金價走勢，在聯準會以50個基點（0.5個百分點）暴力降息啟動降息周期後，黃金價格一度觸及2,600美元大關後大幅回落。各家銀行不約而同看好黃金後續漲勢。

北富銀指出，降息加上地緣政治風險升高凸顯黃金避險功能，近日中東緊張情勢升高，也增加黃金買氣。