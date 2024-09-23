看好美降息效應逐漸顯現 國銀投資教戰...股優於債

美國聯準會宣布降息2碼，包含北富銀、國泰世華銀、元大銀等國銀針對市場利率給予多面向投資建議，多數認為未來趨勢將朝向股優於債，且未來一年調降利率空間也能滿足市場期待，有利股市表現。

北富銀指出，根據過去的預防性降息經驗，股市在降息初期可能會先擔憂成長風險而承壓，後續則逐步反映降息對於經濟、企業基本面的刺激效果而上漲。當前美國經濟依然溫和成長，除非經濟遭遇重大衰退風險，股市表現仍可能優於債市。

國銀看2024第4季投資策略

展望2025年資產配置，上半年在面對較高成長基期，且新任總統上任初期，預期市場波動度較大的影響下，穩健型投資人建議股市配置比重為55%，債市45%。下半年隨著降息效果逐步顯現，經濟回穩力道趨於明顯，有利股市擴張，股市比重可提高至60%，債市降至40%。

國泰世華銀說，台股受到房市過熱疑慮，台灣央行維持緊縮貨幣政策，資金動能減弱了對台股的推升力道。另一方面，面臨iPhone預購不佳、美歐製造業疲弱等消息環繞，恐影響短線上漲動能，短線加權指數維持高檔震盪，操作上可趁拉回時逢低布局。

債市部分，在降息趨勢帶動下，長線而言美債殖利率將逐步走低，有利於未來債市成長空間。不過需要留意，若終點利率落在3%，隨著期限溢酬的恢復，長債殖利率的下滑空間較為有限，資本利得空間恐較小，建議債市布局思維以鎖定穩定利息收入為主。

聯準會展開降息循環，有機會提振市場熱度，不過美歐中製造業景氣偏弱，加上美總統大選的選情膠著，短期內美股重現上半年漲勢的難度不低。金融股投資上，因美國銀行業因為貸款需求不振，上一季淨利息收入普遍不如預期，雖然降息可能刺激貸款需求，但銀行淨利差也會受到負面影響。

國泰世華銀表示，從1989年至2019年的六次降息循環來看，美國金融股表現相對大盤弱勢，綜合而言，針對投資金融股展望中性看待。

元大銀表示，聯準會降息幅度2碼，美國經濟將維持軟著陸，且未來一年調降利率空間也能滿足市場期待，將有利股市表現。



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