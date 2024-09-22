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國銀富豪戶衝破萬人 金管會喊四年規模要探2.5兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會2024年8月底統計，12家國銀承作高資產客戶數已達1萬174戶，首度衝破萬人大關，金管會將擴大私人銀行業務，目標是四年後，承作富豪戶銀行家數要倍增到24家、管理資產規模（AUM）要達2.5兆元，是目前1.2兆元的兩倍。

金管會規劃的亞洲資產管理中心，將擴大私人銀行業務，有三大主軸，一、提高資金運用彈性，允許富豪戶以外幣資產融資做外幣授信，及保單融資，二、商品多元化，富豪戶可投資國內私募股權基金和創投基金，三、增加市場參與者，放寬銀行申辦高資產業務的資格條件。

銀行局長莊琇媛說說，富豪戶不單投資金融商品，更想投資與自己產業背景相關的投資，例如私募股權基金和創投基金，因此會放寬高資產客戶做投資。

一家承辦富豪戶財管的銀行主管說，目前富豪戶企盼的是可投資私募股權基金（Private Equity Fund， PE Fund），一旦法規修正就位，將是2025年富豪財管市場的重頭戲，誰能領先，誰就可以搶奪先機。

據金管會以資產管理資產規模（AUM）排名，2024年8月底以中信銀2,087億元奪冠，第一銀2,080億元更與中信銀僅差7億元咫尺，凝聚奪冠氣勢，老三兆豐銀2020億元，前三大排名與上月相當，月增都落在1.6~1.9%左右，競爭激烈。

據了解，即將進場的台新銀，一旦金管會審核後放行，將是第13家銀行搶入富豪財管大餅，其他還包括兩家外商銀、及兩家公股行庫也正蓄勢待發，擬向金管會遞件申請，在富豪戶市場搶占一席之地。

金管會

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