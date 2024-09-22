降息潮讓富豪戶資金版圖現大挪移 金融圈：Q4埋變數

據金管會2024年8月底統計，12家國銀管理富豪戶資產（AUM）攀升到1兆2,410億元，月增342億元或2.8%是今年來次低，資產配置更從存款，挪移到基金與海外債，占比各飆升到13.7%與13.1%同寫史上新高，惟金融圈示警，第四季政經風險攀升，富豪戶風險偏好隨時可能改變。

一家承辦富豪戶財管的銀行主管說，8月中後股市轉趨穩定，9月美將重啟降息循環，各銀行更積極開發滲透富豪戶，富豪戶開始將存款轉向基金、結構型商品等風險性資產，使8月出現「降存款、增基金」的此消彼漲態勢。

9月美降息兩碼後，市場定調非看壞經濟而是穩住通膨，全球股市大漲，債券殖利率往上，顯示市場資金轉向追逐股市，加上後續還有兩碼降息空間，重燃富豪戶對風險性資產信心。

就目前來看，美債十年期殖利率將會在3.7~4%做橫向盤整，料滿手海外債的富豪戶9月應不會再大幅加碼債券部位，轉向增持股票型基金或結構型商品的空間較大。

但時序進入第四季，11月有美國大選，地緣政治風險未除，及市場對AI、半導體產業榮景仍存疑，基於風險規避、獲利了結心態下，第四季富豪戶資產配置可能隨時出現改變。

據金管會2024年8月底數據揭示，富豪戶資產配置版圖驚見大挪移，配置存款占比一口氣驟降1個百分點到48.1%是19個月低點，重回美國暫停升息前的新低水位，顯示降息潮來臨，已讓富豪戶暫時撤守存款。

配置基金占比一口氣飆升到13.7%寫史上單月新高，月增0.4個百分點，也是所有商品增額最大，連三個月占比超過債券，配置債券占比13.1%也寫史上單月高點，惟月增僅0.2個百分點，顯示富豪戶較偏好風險性資產。

銀行局副局長童政彰說，存款與利率有關，市場預期降息下，富豪戶資金往固定收益類商品邁進，若拉長一年來看，去年8月配置存款占比達51.6%，隨後呈緩步減少情況，的確市場已反應出這樣的現象。

另一家銀行主管說，存款增減除富豪戶風險偏好改變外，也涉及到各銀行是否更積極開發新戶或是加強滲透，如8月新戶月增378戶、但AUM卻月增僅342億元，平均每戶AUM月增不到1億元，也顯示新進場的富豪戶較保守謹慎。

金管會是在2020年7月起陸續核准本國銀行開辦高資產客戶財富管理業務，如今該業務邁入第四年，總資產規模已攀升到1兆2,410億元，是剛開辦該項業務、2021年底資產規模2,077億元的近6倍，顯示各銀行爭搶富豪戶大餅。