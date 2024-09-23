保險小百科／買實支實付險 留意理賠限制

實支實付型醫療險，主要是針對健保所不給付的自費款項支付，像是從健保病房升級雙人病房、單人病房的差額，或是自費購買治療藥物、醫療材料等等進行理賠審核。實支實付又分「意外險實支實付」、「醫療險實支實付」兩種。前者視保單條款保額而定，總額有3、5、8、10萬元不等，超出的差額費用，不會理賠。

醫療險實支實付，視保單條款及保額而定，常見給付項目上限包含「手術費」：有比例型或總額型兩種，若是前者，條款會附有手術的等級比例，依照比例限額給付，總額型會有最高限額，視保單條款而定，如20萬元、30萬元不等。

「門診手術費」：有些手術不需住院即能完成，如眼科手術、結石取出術等，視保單條款而定，如20萬元、30萬元不等，「醫療費用」：健保不給付的必要醫療自費醫療項目，俗稱雜費，如心臟支架、止痛針等，限額內實支實付。

針對理賠限制，自今年10月起，將以損害填補為原則，只接受採用正本理賠。