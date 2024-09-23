退休金算盤／利變終身險 滿足退休、照護需求

退休安排是重要的人生課題，思考如何準備的前提下，最重要的第一件就是「盤點」現況，以推估未來可能持續面臨的問題。專家建議，首先第一步，確認退休後，現金流入的來源可能會有哪些；第二步是釐清退休後要持續支出的各項費用會有多少；最後再計算剩下差額，可以運用哪種適合的工具再來補足。

要選擇什麼方式規劃退休金？中租保經建議，以分散風險的原則來配置資產，例如：郵局銀行定存做為緊急預備金、儲蓄功能的保險作為主要且長期穩定的儲蓄方式、股票等高風險高報酬工具依可承受風險來配置，進可攻退可守。

善用保險商品達成退休理財目標

中租保經副總經理蔡宏智指出，一般人在規劃退休金時，最常碰到的問題通常是，沒辦法有效儲蓄、太晚開始儲蓄、每月儲蓄金額太少等。舉例來說，利率變動型增額終身壽險，除了在投保的當下享有保障外，還能有強迫儲蓄、事先可預估且享有穩定等特性，其實可以一定程度的解決儲蓄問題，尤其在年輕時就開始規劃，除了降低成本外，後期開始複利的時間也能拉長，當屆齡退休時，也可轉換為更安全且穩定的現金流。

蔡宏智以全球人壽「豪威六六利率變動型終身壽險」為例，老年退休與醫療照護兩個願望可一次滿足。比方如40歲男性投保全球人壽「豪威六六利率變動型終身壽險」，繳費6年期，年繳保費約60萬元，第四年起，立刻擁有至少650萬元的壽險保障，確保工作能力；萬一繳費期間不幸生病或意外導致2-6級失能，則啟動內建豁免保險費機制，無須繳交未到期保費讓保單持續有效。

繳費期滿後，等到65歲退休，可選擇年金化，每年可領回至少20萬元，保證可領25年，形同源源不絕的終身俸，確保退休生活水平。

蔡宏智指出，此商品的特點是，同時也因應老年醫療花費升高的趨勢，在75歲後，萬一發生需要手術或住院狀況，也會依照保險契約保額比例給付「老年照護住院醫療保險金」，補足原本實支實付保障的時間缺口。

另外，彈性活用則是推薦凱基人壽「金旺來利率變動型終身壽險-定期給付型」，除了利用其他投資工具，還有多餘資金，保戶可選擇投保躉繳型利率變動型保險，相較於股票、基金等更為保守，這筆錢可以做為評估未來若投資市場不錯，可以隨時進場的資金的規劃，最高可投保至85歲，保本時間快，同步享有一定比例的壽險保障，免體檢，適合高資產族群或中小企業主退休配置選擇。

蔡宏智表示，利率變動型保險能有效因應投資市場波動與通膨問題。把退休不能有風險的錢，配置在保單裡，透過時間複利以及保險機制無可取代的價值，幫助累積工作所得、守護家庭。