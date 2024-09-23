專家教你保／社會新鮮人保醫療險 三要訣

從事保險業十幾年，我服務的客戶類型有許多的社會新鮮人，行業涵蓋服務業、餐飲業、科技業，不論一般上班族、常跑外務或是自行創業，當我跟他們討論保險內容時，他們幾乎都會問我同樣的問題──「有沒有什麼保險，讓我在生病或遭遇意外而工作收入中斷時，可以不要煩惱錢的問題呢？」

社會新鮮人剛踏入職場，擁有充足保障才能無後顧之憂地打拚。根據勞動部「2023年初任人員薪資統計」，大學畢業的社會新鮮人平均月薪約為3.3萬元，如何在有限預算內規劃出高CP值的保單，建議社會新鮮人可採階段式的保障規劃：先求有、再求夠、後求好。

首先，先求有，當可支配餘額有限，不妨用收入的十分之一優先規劃醫療保障，透過保險轉嫁醫療費用及因病收入中斷的薪資彌補。

郭有祥保險規畫建議

其次再求夠，要注意投保額度要能支付醫療或休養期間的花費，確保遇上風險時能維持基本的食衣住行不受衝擊。隨著收入提高、可支配餘額增加，就可提高保額或延長保障，讓治療過程有更好的醫療選擇彈性。

後求好，就是在人生階段進程實現更好的目標後，可進一步考慮終身壽險，讓未來的自己享有更完善的保障。

曾經幫助一位從事服務業的新鮮人規劃終身醫療險、住院醫療限額給付、傷害醫療限額給付及意外傷害住院醫療定額給付，年繳保費1萬多元。投保後經過一段時間，接到她因意外造成左脛骨腓骨骨折的電話，除需自費手術治療，還要住院休養一段時間，她很擔心10幾萬元的醫療費用，以及住院期間收入中斷的損失。我當下幫她查詢保障後，堅定地跟她說：「妳可以安心接受治療，手術項目及住院費用都在保障給付範圍內，請不用擔心」。

後來保戶出院辦理理賠，領到理賠金不但轉嫁醫療費用，還可以彌補這期間沒有工作收入的中斷，當然最重要的是，過程中不用擔心錢的問題，讓保戶能更安心接受治療、好好休養。（本文由凱基人壽資深業務經理郭有祥提供，記者夏淑賢整理）