挑選合適癌症險保單 三個眉角

市面上癌症險分為一次給付型、療程型或多次給付型癌症險的給付方式，其特性皆不同，且又根據繳費方式分為定期型癌症險與終身型癌症險，怎麼搭配最全面，壽險業者指出有三個眉角需要留意，包含保障的時間範圍、罹癌給付方式，以及是否理賠因癌症引起之併發症。

安達人壽指出，癌症險因保障的時間範圍不同而分為終身型與定期型，終身型是在一定期間內（通常為10年或20年不等）完整繳納保費後，便能享有癌症終身保障，因此終身型在相同保額下保費通常較高，適合預算較寬裕的族群。定期型癌症險便是提供一定期間的防癌保障，如一年期癌症險就是繳納一年保費，獲得一年保障的類型，其優勢在於保障內容調整彈性較大，且在相同保額下保費較低，不過與其他定期保險一樣，可能會面臨續保問題，保費也可能有所浮動。

在理賠給付方式上，又分為一次給付型與療程型，一次給付型是當被保險人在保障期間不幸罹患癌症，根據醫生診斷證明向保險公司申請理賠，申請通過後保險公司將依據保單內容一次性給付保險金，供被保險人自行運用於後續的醫療行為，屬於醫療前期給付的癌險類型。療程型給付著重被保險人因癌症所產生的醫療行為費用，如住院、化療、手術等等，在一定限額內提供實支實付的保險給付。

AIA友邦人壽指出，除了需注意保障額度是否足夠之外，也需注意部分癌症險只理賠以直接治療癌症為目的的醫療行為，有些雖會理賠併發症、卻不理賠後遺症，因此在投保時都須問清楚。