癌症險升級 主打一次給付

在醫學進步下，新式的治療方式為癌症病人提供更多治療選擇，若能提早發現並專注進行治療，可提高治癒的機會。為了提供民眾完善保障，近期不少壽險業者紛推出新一代癌症險，主打一次給付型，讓民眾可自由運用。

根據衛福部2023年國人死因統計結果顯示，癌症連續42年蟬聯國人十大死因榜首，癌症死亡時鐘也持續快轉，每9分53秒就有一人因癌症死亡。

壽險業者指出，當今醫療技術日益進步，癌症的治癒機會增加，民眾可透過自費選擇新式或標靶、放射線等治療方式，以把握癌症的黃金治療期。但自費支付標靶藥物治療或是支應新式醫療技術所費不貲，台灣癌症基金會「2023台灣癌症家庭照護負擔大調查」顯示，曾罹癌之受訪者或其家人在自費醫療比率達64%，約66%自費藥物負擔在30萬元以上，更有超過50%家庭在支付癌症治療及照護所需花費後，影響日常生活開支。如果能及早規劃防癌保障，除了可利用保險轉嫁癌症風險，在強化醫療費用的缺口的同時，紓緩對家庭經濟的影響。

終身型vs.定期型癌症險比一比

但因早期投保之癌症險大多僅提供2%至10%保額的初次罹癌保險金，然而治療效果愈好、治療成本也愈昂貴，除非當初購買的保障額度夠高，否則能領取的理賠金額仍恐不太足夠，限縮了防癌保單可發揮的價值，因此市面上也愈來愈多主打一次給付型的癌症險。

保誠人壽推出「誠心防癌2.0健康保險」，協助消費者建立全面的防癌保障，特別為不幸罹患重度癌症的保戶，自罹癌確認診斷日起，20年內每二年出具前溯兩年診斷檢驗報告，可分十次領取保額60%的罹癌補助保險金，總計最高上限為保額六倍，並在確診後次日即豁免保費，讓保戶不用擔心經濟壓力，安心治療戰勝病魔。此商品投保年齡為20至60歲，人生黃金期皆可投保，保障期間最高至75歲，並提供10、15、20年期繳費的彈性繳費期別，讓消費者可按個人需求建立專屬的防癌保障。

安達人壽則推出「安心抗癌一年定期防癌健康保險」，其最大特色之一為保證續保至80歲，且理賠項目多元。除了常見的化／放療保險金之外，還包括新式達文西手術、重度癌症標靶藥物補助，以及初次罹癌保障。以保額100萬元為例，在初次罹癌保障部分，若保險期間內罹患重度癌症，則可獲得罹癌一次金50萬元保險金，以支應臨時醫療費用或者補償無法工作的損失。而在癌症治療保障部分，若為執行癌症達文西手術，則可獲得單次保險金15萬元。