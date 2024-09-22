快訊

爆賴總統曾致電開罵 邱泰源今向彭啓明道歉：大家一起努力

邱泰源爆賴清德致電罵人？ 彭啓明親回應：總統是君子、沒有罵我

快移車！台北市宣布水門「只出不進」 晚間10點開始拖吊

聽新聞
0:00 / 0:00

券商大戶複委託投資股債爆大量 億級富豪交易量年增85%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

金管會公布最新的券商高資產大戶統計，統計結果顯示，截至8月底止，共8家獲准開辦高資產理財業務的券商，合計以複委託、財富管理、自營等三種主要管道辦理高資產理財，共有客戶數1073人，累計交易金額為2316億元，較去年同期成長44%、85%，交易金額的成長率比客戶數多快1倍。

統計也顯示，相較於複委託的方式，自營的方式近一年來比重則由5%增至7%，雖然複委託占比從93%降至89%，但若以金額規模的增加仍為最高，從1151億增至2055億元，仍為券商承作億級富豪理財業務的主力，目前除了股票，債券的複委託交易亦大量增加，近一年來的複委託買賣海外債券即達410億元。

金管會指出，8家獲准開辦高資產理財業務的券商，包括了永豐金證券、國泰證券、兆豐證券，以及統一、凱基、元大、元富、群益金鼎證， 前三名依序為永豐金證券、國泰證券、兆豐證券，截至8月底止，資產規模分別為1262億、550億、277億元，分別較去年同期成長131%、29%、68%。

至於累計客戶數，上述前三名券商，截至八月底客戶數依序為437、186、192人，分別成長44%、59%、28%。

國泰 金管會

延伸閱讀

拚降息財！破萬名「上億富豪」大買債券 存款比重創新低

Fed降息兩碼 專家建議關注新興市場債券、台股、美股

美國總統大選年 股市震盪時間可能持續到10月

聯準會放鴿 匯豐投信：股債有望同步受惠

相關新聞

券商大戶複委託投資股債爆大量 億級富豪交易量年增85%

金管會公布最新的券商高資產大戶統計，統計結果顯示，截至8月底止，共8家獲准開辦高資產理財業務的券商，合計以複委託、財富管...

拚降息財！破萬名「上億富豪」大買債券 存款比重創新低

金管會公布最新的億級高資產客戶理財統計，結果顯示，今年8月底的高資產客戶存款占比續降至48.1%，比起7月的49.1%再...

美國進入降息循環 壽險業樂觀看待美元保單銷售動能

降息循環啟動，美國聯準會宣布降息2碼，市場預期美元將持續走弱；不過壽險業者看好美元保單銷售動能，國壽、台壽等均認為，儘管...

遠雄人壽待客如親 貫徹金融防詐

近年，金融詐騙案件層出不窮，嚴重影響民眾財產安全，尤其高齡長者為詐騙集團最常接觸對象，遠雄人壽（5859）落實公平待客，...

匯市最前線／台幣31.8~32.2元波動

新台幣匯率上周五（20日）先升後貶，終場貶值3分，收在31.962元。過去一周，新台幣匯率小升3分，升幅為0.09%。

天下永續公民獎／玉山金三度蟬聯第一 寫佳績

2024年《天下雜誌》「天下永續公民獎」昨（18）日舉行頒獎典禮，玉山金控繼前兩年蟬聯大型企業第一名後，今年再獲頒大型企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。