券商大戶複委託投資股債爆大量 億級富豪交易量年增85%

金管會公布最新的券商高資產大戶統計，統計結果顯示，截至8月底止，共8家獲准開辦高資產理財業務的券商，合計以複委託、財富管理、自營等三種主要管道辦理高資產理財，共有客戶數1073人，累計交易金額為2316億元，較去年同期成長44%、85%，交易金額的成長率比客戶數多快1倍。

統計也顯示，相較於複委託的方式，自營的方式近一年來比重則由5%增至7%，雖然複委託占比從93%降至89%，但若以金額規模的增加仍為最高，從1151億增至2055億元，仍為券商承作億級富豪理財業務的主力，目前除了股票，債券的複委託交易亦大量增加，近一年來的複委託買賣海外債券即達410億元。

金管會指出，8家獲准開辦高資產理財業務的券商，包括了永豐金證券、國泰證券、兆豐證券，以及統一、凱基、元大、元富、群益金鼎證， 前三名依序為永豐金證券、國泰證券、兆豐證券，截至8月底止，資產規模分別為1262億、550億、277億元，分別較去年同期成長131%、29%、68%。

至於累計客戶數，上述前三名券商，截至八月底客戶數依序為437、186、192人，分別成長44%、59%、28%。