拚降息財！破萬名「上億富豪」大買債券 存款比重創新低

金管會公布最新的億級高資產客戶理財統計，結果顯示，今年8月底的高資產客戶存款占比續降至48.1%，比起7月的49.1%再降1個百分點，創有高資產業務統計以來最低；另一方面，債券投資的配比也從7月的12.9%續升至13.1%，亦創下新高紀錄。金融業高層指出，主要是聯準會9月降息態勢，在8月的市場預期更為篤定，上億的富豪也更加速資產大挪移，要拚降息時的資本利得財。

金管會在2020年8月推出財管2.0方案，近4年來共有12家銀行開辦該業務，截至8月底止，合計12家銀行的億級以上高資產客戶數，所謂的「億級富豪」合計達1萬174人，開辦4年來首度飛越「萬人」大關，整體的高資產戶資產規模達1兆2410億元。

引人矚目之處在於，不只債券，基金比重也創下新高紀錄，原因同樣和債券有關，是債券型基金的功勞。統計顯示，已連續兩個月在13.3%的基金比重，8月也勁揚至13.7%，銀行業者對此表示，近幾個月來資產大戶加碼基金，尤以「債券型基金」最為顯著，很多大戶甚至是閉著眼睛直接掃貨，其他如保險占比降至11.5%、境外結構型商品配比也降至6.5%，可說債券已獨占高資產大戶資產配置鰲頭。

而在前三大銀行的排名上，仍維持7月的排名，中信銀以2087億元的總資產規模拿下第一，一銀以2080億僅7億之差緊追在後居第二，兆豐則以2020億元晉級第三；在高資產客戶數方面，同樣由3家銀行居前三大，分別為2063人、1926人及1651人。