快訊

引發茶壺風暴...邱泰源昨爆總統致電罵他 賴清德今取消醫界晚宴行程

累積超過60毫米...北市這3處降雨驚人 全市已6起災情通報

豪雨炸！台鐵猴硐=三貂嶺因落石單線運轉 平溪線全區間停駛

凱基證券中秋送愛 助弱勢學生安心就學13年不間斷

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

凱基證券捐助之凱基慈善基金會，持續推動「愛，從小學起」計畫，今年中秋佳節提供助學金，協助新北、雲林、南投、屏東及澎湖近500名弱勢學生，不受家庭經濟影響而安心上學。本項助學金計畫13年來已幫助約4,000名學生，並針對具特殊才藝者額外補助以發展長才，期待讓更多弱勢學生獲得照顧關懷，同時圓滿成就學業及才華。

接受助學金計畫協助的學生，多來自單親家庭或隔代教養，生活普遍非常辛苦，例如新北小蓉爸爸肝癌離世後，越南籍媽媽打零工獨力扶養三個孩子，小蓉每天放學後必須煮飯及照顧重度身障姊姊，無法跟同齡孩子過正常的童年生活，獲助學金可幫助小蓉更能專注學業；雲林小旭家中務農，家庭經濟常因作物歉收或天災而不穩定，但因自幼下田協助農事鍛鍊，體能表現優於同儕，甚至曾贏得賽跑、跳遠比賽冠亞軍，凱基慈善基金會助學金能讓小旭更發揮所長，追逐實現自己的夢想。

去年獲「愛，從小學起」計畫助學金後，澎湖學生小芯開心增購參考書，學習的投資也同步反映在成績上，英文從3、40分到穩定達到60幾分，整體課業平均也能達到85分以上，求學態度和學習成績都有飛躍進步；而屏東小萱則減輕了家中經濟負擔，更因特殊才藝的補助展現舞蹈長才，在全國中小學比賽中拿下優等獎的亮眼成果。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基慈善基金會的「愛，從小學起」助學金計畫，就是要協助弱勢孩子不因家庭經濟因素而影響學習，能夠有機會靠教育翻轉未來；這項計畫從國小逐步延伸到國中階段，101年起至今已投入近7,000萬元，協助約4,000名弱勢學生從小打造基本學力；另外也讓有特殊才藝的孩子有機會發揮己長，能夠在體育、音樂、藝術等領域更上一層樓。凱基證券將持續展現集團One KGI精神，共同關懷弱勢學生，協助成就孩子一個有希望的未來。

凱基證 澎湖

延伸閱讀

中國房市「金九」開局平淡 中秋新房銷售減29%

吳琪銘邀請紙風車劇團演出「新月傳奇」 賞月賞戲 共度中秋團圓

61歲黃安回台灣過中秋 一下飛機「秒用健保打針」

黃曉明爆再婚白富美網紅 前妻Angelababy近況惹網友心疼

相關新聞

美國進入降息循環 壽險業樂觀看待美元保單銷售動能

降息循環啟動，美國聯準會宣布降息2碼，市場預期美元將持續走弱；不過壽險業者看好美元保單銷售動能，國壽、台壽等均認為，儘管...

遠雄人壽待客如親 貫徹金融防詐

近年，金融詐騙案件層出不窮，嚴重影響民眾財產安全，尤其高齡長者為詐騙集團最常接觸對象，遠雄人壽（5859）落實公平待客，...

匯市最前線／台幣31.8~32.2元波動

新台幣匯率上周五（20日）先升後貶，終場貶值3分，收在31.962元。過去一周，新台幣匯率小升3分，升幅為0.09%。

天下永續公民獎／玉山金三度蟬聯第一 寫佳績

2024年《天下雜誌》「天下永續公民獎」昨（18）日舉行頒獎典禮，玉山金控繼前兩年蟬聯大型企業第一名後，今年再獲頒大型企...

天下永續公民獎／富邦金領航綠色金融 獲殊榮

《天下雜誌》18日舉辦2024年「天下永續公民獎」頒獎典禮，富邦金控17度獲獎，今年榮獲大型企業--金融業組第二名。

7月外幣存款餘額14.8兆寫新高 連六月攻頂

據金管會統計，2024年7月底國銀外幣存款餘額14兆8,634億元續寫史上新高，已連六個月「月月攻頂」，累計前七月增加8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。