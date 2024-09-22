美國進入降息循環 壽險業樂觀看待美元保單銷售動能

降息循環啟動，美國聯準會宣布降息2碼，市場預期美元將持續走弱；不過壽險業者看好美元保單銷售動能，國壽、台壽等均認為，儘管降息讓美元走貶，但仍是強勢貨幣，利率相對比其他幣別高，利變型保單透過宣告利率機制，依舊有助買氣。

美國聯準會（Fed）9月FOMC會議宣布降息2碼（0.5個百分點），將政策利率維持4.75%至5.00%區間。市場上美元表現走弱、美債殖利率走低，當存款、債券等高利商品利率走低，利變型保單優勢相對增加，國內壽險業者好日子有望來臨。

根據金管會截至6月底統計，今年上半年美元保單新契約保費收入達44.92億美元、年減1%；其中，美元投資型保單新契約保費收入為5.6億美元、年減47%，美元傳統型保單新契約保費收入為39.32億美元、年增13%。

國泰人壽指出，美元目前仍為國際主流貨幣，不論現在或未來均是民眾資產配置的主要選擇之一，且美元仍屬強勢貨幣，利率仍其他幣別相對高，市場降息時其他固定收益商品競爭預期將較為趨緩，美元利變型保單銷售可望回溫。

國壽說明，美元利變型保單透過宣告利率機制設計可適度參與市場，每年將有機會使用增值回饋分享金提升商品條件，並持續強化此類商品的保障訴求，透過提高保障倍數或增加多元保障的差異化商品設計，區隔市場其他金融理財商品並契合客戶需求。

台灣人壽指出，在降息趨勢下預期美元將走弱，而透過美元保單進行資產配置是相對有利的時間點，預期第4季買氣升溫。

台壽進一步說明，近期美國總統大選及中東局勢緊張讓市場的不確定性增加，客戶對於穩健型理財產品需求上升，GMDB（保證最低身故給付）的商品，除有身故保本功能，投資標的也具備控制波動的特性，在市場不穩定的情況下，能提供保障及資產增值雙重功能。

至於是否因降息會調整保單宣告利率，台壽指出，依據主管機關訂定的宣告利率公式，當市場債息率高時，公司可在現行的宣告利率水準下，累積「平穩結餘調節項」，類似晴天存糧的概念；而當市場債息率走跌時，公司可使用過去累積的平穩結餘調節項，以維持宣告利率的平穩性。

台壽表示，在未來的降息循環中，將透過平穩結餘調節項，盡可能維持現行的宣告利率水準。

凱基人壽指出，美元仍是國際市場主要流通貨幣，也是目前民眾主要持有最多的外幣，在資產配置中美元保險商品預期仍扮演一定的配置比重，並對未來美元保單的銷售樂觀看待。

面對降息循環，多家壽險業者指出，保戶仍應檢視自身的需求，依據不同商品特性，做好多元資產配置規劃，選擇最適合自己的保險組合。