遠雄人壽待客如親 貫徹金融防詐

近年，金融詐騙案件層出不窮，嚴重影響民眾財產安全，尤其高齡長者為詐騙集團最常接觸對象，遠雄人壽（5859）落實公平待客，積極配合政府打擊詐欺、推廣金融防詐，用心守護民眾遠離金融詐騙，透過教育訓練持續深化同仁防詐意識，並串聯政府資源，合作台北市政府警察局刑事警察大隊專業講師親臨予員工授課，展現遠雄人壽推動金融防詐決心，且於實際服務過程中發揮效益。

日前，一名家住新北市的高齡保戶臨櫃欲辦理保單解約，細心的服務人員發現客戶提領支吾、神色有異，立即啟動阻詐機制請轄區員警出面協調，同時針對款項進行延遲給付，並通報匯入銀行若保戶臨櫃取款請多加留意，攔阻近200萬解約金免於遭不法人士利用，第一時間守護保戶財務安全。

遠雄人壽重視消費者權益保護及誠信經營，連續兩年獲主管機關評選「公平待客原則評核」排行前25%績優業者，為進一步提升同仁防詐意識與觀念，同時加強第一線服務人員金融識詐及認識金融詐騙類型，經常性透過定期宣導與教育訓練，輔以案例提升同仁應變能力。此外，成立客服中心防詐櫃台，定期執行防詐模擬演練，持續透過線上線下活動進行宣導，推廣防詐知識，打造安全友善的金融環境。

遠雄人壽提醒，隨著數位科技日益發展，近來各式數位金融詐騙案件頻傳，基於詐騙預防，請勿將個人帳號、密碼、一次性簡訊驗證碼(OTP)等個人資訊告知他人，避免權益受損。同時，在享有科技帶來的便捷之餘，應建立良好的數位使用習慣，包括遠離可疑網站、養成定期更改密碼的習慣、使用最新防毒軟體、勿回應要求個資的不明郵件、勿使用公用網路進行交易，注意繳費簡訊及詳閱交易帳單，收到的訊息有疑問時，不要輕易回覆，除了可以詢問專屬服務業務員，亦可多加利用165防詐專線進行求證，杜絕詐騙達「減少接觸」、「減少誤信」、「減少損害」之防詐三減目標。