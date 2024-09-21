國銀房貸餘額大增7,075億 前八月超越去年全年 總額逼近10.7兆元

金管會昨（20）日最新公布本國銀行不動產放款統計，國銀房貸餘額在今年1月超過10兆元後，一路衝高，5月至7月這三個月單月增加金額均突破千億元，截至8月底，國銀房貸餘額（包含催收款）達10兆6,944億元，續創歷史新高、連19月成長，年增率突破11％。

統計今年前八月，國銀房貸餘額暴增7,075億元，超越2023年全年增加金額，反映今年房市交易十分狂熱。

國銀房貸餘額今年續成長

金管會統計顯示，國銀房貸餘額在5、6、7這三個月內暴增，每月增加金額都破千億元，5月月增1,235.7億元、6月增加1,063.03億元、7月也大增1,162.08億元，在政府清查新青安人頭戶亂象與進入民俗月等因素下，8月略為降溫、月增金額為909.21億元。

國銀主管認為，國銀房貸餘額屢創新高，反映民眾購屋剛性需求浮現，以及國內景氣復甦等現象，而政府推出的新青安房貸刺激買房需求出籠，自今年中起，新青安案件如潮水般湧入，光是審查就要排隊三個月，此外，多筆預售屋完工陸續交屋，國銀必須消化之前整批性分戶房貸才有額度釋出，房貸額度吃緊現象，恐一路延燒至年底。

象徵建商推案信心的建築貸款餘額方面，截至8月底止，國銀辦理建築貸款餘額（含催收款）3兆7,873億元，年增率4.94%、連三月走高並創九個月新高；反映建築成本走高，導致建商的周轉金需求升溫。

房市熱到不像話，讓央行總裁楊金龍在第3季理監事會議上祭出「史上最重打炒房拳」，楊金龍指出，因應不動產貸款成長回升，8月底全體銀行不動產貸款占總放款比率攀升至37.5%，接近2009年10月底37.9％歷史高點，且房貸餘額、建築融資、買賣移轉棟數與房價都在升溫，顯示目前房市的情況十分嚴峻。

楊金龍強調，美國次貸風暴、日本資產泡沫殷鑑不遠，且銀行信用資源過度集中在不動產，恐排擠其他產業投資資金，不利經濟永續以及經濟金融穩定。