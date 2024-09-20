董瑞斌將掌銀行公會
金融圈再吹搬風。銀行公會將於10月1日召開會員大會改選理事長，據了解，府院高層欽點，由兆豐金（2886）董事長董瑞斌接掌銀行公會理事長外，他也將出任金融總會理事長。
另外，行政院已經核定，懸缺近兩個月的金管會檢查局長，將確定由銀行局副局長童政彰升任，預計下周三（25日）生效，銀行局副局長職缺則由主秘侯立洋升任。
金融圈人士認為，董瑞斌本就已是綠營財經大老，接掌銀行公會順理成章。
在兆豐金前董事長暨銀行公會理事長雷仲達卸任後，目前銀行公會理事長是由合庫金董事長林衍茂代理；雷仲達與卸任的台銀前董事長呂桔誠則轉任銀行公會顧問。
雷仲達將於本月底或10月初出任金融研訓院董事長，現任董事長蘇建榮以金融研訓院董事長的身分擔任金融總會理事長，在卸下研訓院董座後金總理事長職務也將一併交棒，並由董瑞斌接掌，屆時將身兼金融界兩大要職。
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