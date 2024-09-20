銀行去化資金 20年債搶手 得標利率1.585% 低於預期

中央銀行昨（20）日標售20年期公債250億元，得標利率為1.585%，低於市場預期的1.6%，顯示銀行積極搶購長年期公債，不惜壓低利率競標；此外，央行昨天同步標售2年期定存單250億元，得標利率落於1.465%，為三個月低點，月減0.018個百分點，投標倍數高達3.5倍，銀行競標相當熱烈。

央行今年以來持續採取緊縮性貨幣政策，3月升息半碼（0.125個百分點），6月與9月貼放利率不動，但存準率均調升1碼，帶動市場利率走揚；央行昨天標售20年期公債，得標利率也寫下逾一年半新高。

20年債標售概況

票券商主管指出．央行在第3季理監事會議出重手控管房市，同時也要求銀行應自主限縮不動產放款，「無法大舉放貸，就先跑去買債」，畢竟金融機構資金依舊十分充裕，得有地方去化，眼見美國聯準會啟動降息循環，9月還一次降息2碼，有助維持債券多頭氣勢，銀行也樂於加碼固定收益商品。

一名票券商主管說，「央行鐵了心打炒房，但看來不想透過升息方式，所以連兩季只有調升存準率加上房市管制措施，雖然還是緊縮，但沒有調升貼放利率，債市就不會受到太大衝擊。」

資深債券商主管也說，市場原先預期得標利率會在1.6%以上，後因央行宣布調升存準率1碼．促使市場預期利率略見調降，不過，市場十分缺券，最後得標利率優於市場預期。

央行統計顯示，本期20年債，銀行業拿下逾半、約53.2%的籌碼，證券業抱回46.4%，票券業僅小拿0.4%，保險業空手而歸；因證券業是以交易為目的，一般不會大買長天期債券，業者推測證券業拿下的逾四成籌碼，絕大多數都是壽險業者委託標售。

央行周四召開理監事會議，宣布採取第七波房市管制措施，並調升存準率1碼（0.25個百分點），自10月1日起實施。央行總裁楊金龍指出，存準率調升1碼，等於會從市場上收回1,250億元的資金，對市場資金將有緊縮效果。

券商主管說，聯準會啟動降息循環，有助於維持債券多頭氣勢，儘管我國央行貼放利率仍按兵不動，但隨著通膨降溫、全球吹起降息風潮，我國央行未來利率再調升的機率已明顯降低，國內債券價格也有望谷底翻升。