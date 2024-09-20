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惠譽授予華南永昌證券擬發行無擔保次順位普通公司債AA(EXP)(twn)評等

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

惠譽國際信用評等公司授予華南永昌綜合證券(華南永昌證券，「AA+(twn)/ 展望穩定」)擬發行的無擔保次順位普通公司債「AA(EXP)(twn)」的預期評等。募集資金將用於支持公司一般業務營運的流動性和資本需求。此債券的最終評等取決於確認收到的最終文件與已收到信息的一致性。

華南永昌證券為華南金控的全資子公司，華南金控為台灣著名的金融集團。 華南永昌證券是一家中型券商，在2024 年第1季的經紀業務市占率約2.7%。 其業務範疇也包含自營交易、投資銀行及資產管理。

惠譽表示，華南永昌證券擬發行的台幣無擔保次順位普通公司債評等較發行人的國內長期評等低一級，反映其相對於無擔保主順位債券更高的損失風險。由於該債券沒有吸收虧損和股權轉換的特性，因此，惠譽並未針對評等採取額外的下調。惠譽根據Corporate Hybrids Treatment and Notching Criteria與Corporate Recovery Ratings and Instrument Ratings Criteria評估此債券，與其他亞太地區證券公司債券的評估方法一致。

債券 惠譽 華南金控

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