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群益代言人台鋼 Wing Stars 女神一粒現身群益理財講座熱情互動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券將於9月25日於高雄駁二8號倉庫舉辦【群益粒遊記，女神見習日】超級理財應援GO講座。圖／群益金鼎證券提供
群益金鼎證券將於9月25日於高雄駁二8號倉庫舉辦【群益粒遊記，女神見習日】超級理財應援GO講座。圖／群益金鼎證券提供

群益金鼎證券將於9月25日，在高雄駁二8號倉庫舉辦【群益粒遊記，女神見習日】超級理財應援GO講座，邀請代言人台鋼Wing Stars啦啦隊女神一粒， 還有機會可以獲得一粒親簽聯名禮品，化身一日營業員，在講座中與投資人近距離互動。

當日講座邀請群益投信專業講師分享理財技巧，並宣導投資人慎防金融詐騙，還特別安排兩段與一粒的互動遊戲時間，以及全場擊掌歡送環節，讓參與者在愉快的氛圍中學習理財知識，活動內容豐富，不禁讓人直呼，群益客戶太幸福！

群益金鼎證券總經理李文柱表示：群益長期致力推動普惠金融教育與反詐騙宣導，這次希望透過代言人魅力，以輕鬆的方式推廣正確的理財觀念與便捷的投資工具，讓參與的投資人休閒理財兩者兼顧。

當日無法到場的投資人也不用失望，群益也有推出證券開戶活動『群益投資全壘打』，只要全新開立證券戶，就能拿到一粒聯名的撲克牌，交易滿額可獲得一粒聯名悠遊卡，在提升理財知識的同時，還能擁有專屬禮品。活動詳情見群益金融網：https://www.capital.com.tw/study/#/sign-up/69

活動資訊：

時間：2024年9月25日（星期三）下午3:00（14:30開放進場）

地點：駁二8號倉庫2樓 商周書房（高雄市鹽埕區瀨南街8號）

報名網址：https://www.capital.com.tw/study/#/sign-up/69

一粒 群益

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