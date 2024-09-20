中信金董事會通過 副總吳修辰擔任副發言人
中信金（2891）20日召開董事會，會中除了討論停止新光金（2888）收購案，同時董事會通過副總吳修辰擔任金控副發言人一職，主因業務需要，據了解，金控總經理兼發言人高麗雪因業務繁忙，增設副發言人協助高麗雪，且可適時代理發言人工作，過往由財務長徐旻傾擔任代理發言人，今則是通過新任副發言人。
據了解，吳修辰今年8月入職中信金，記者出身，過去歷練主要是科技、金融產業路線，政治大學新聞學系畢業，曾任商業周刊副總編輯、數位編輯中心主管、採訪中心主任等職，之後入中信金控擔任副總一職，未來身兼副發言人同時也是金控公關部長。
此外，中信金代子公司中信銀公告委託印度商塔塔顧問服務有限公司，進行銀行IT核心現代化系統專案子案，銀行核心及新服務前台人力服務，共計不高於新台幣3.06億元。
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