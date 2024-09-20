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台股漲勢收斂、日圓貶值拖累 新台幣升轉貶收31.962元

中央社／ 台北20日電
Fed開啟降息之路，美元指數偏弱震盪，不過台股漲勢收斂，加上日圓貶勢加重，拖累新台幣匯價翻貶，今（20）日收盤收在31.962元，貶值3分。中央社
Fed開啟降息之路，美元指數偏弱震盪，不過台股漲勢收斂，加上日圓貶勢加重，拖累新台幣匯價翻貶，今（20）日收盤收在31.962元，貶值3分。中央社

美國聯準會開啟降息之路，美元指數偏弱震盪，不過台股漲勢收斂，加上日圓貶勢加重，拖累新台幣匯價翻貶，今天收盤收在31.962元，貶值3分，台北及元太外匯市場總成交金額20.515億美元。

美國聯準會宣布降息2碼，但提醒未來不見得繼續以此幅度降息，緊接著今天日本央行公布利率決策，決議按兵不動，市場仍在消化最新訊息，國際匯市缺乏明確指引，亞幣各自表述。

美股受益於降息題材，4大指數強漲，激勵台股早盤大漲逾300點，不過季線22335點反壓沉重，盤中賣壓出籠，終場放量收漲116.73點。

新台幣兌美元今天開盤價為31.91元，在美元走弱、台股勁揚激勵之下，早盤升抵盤中高點31.85元，但美元買盤湧現，加上午後日圓急貶、台股漲勢收斂，拖累新台幣跟著下挫。

外匯交易員分析，美日2大央行貨幣政策方向相反，是否會影響資金移動，市場仍在觀察，使得國際匯市呈現整理格局。

央行統計，美元指數今天微跌0.01%，亞幣升貶互見，人民幣升值0.19%，新台幣則貶值0.09%，韓元下跌0.33%、日圓貶值0.77%。

新台幣匯價續陷膠著，但在美國聯準會確定降息，美元示弱之下，週線順利翻紅，本週累計小升3分或0.09%。

外匯交易員分析，雖然聯準會啟動降息且幅度達2碼，但主席鮑爾提醒此幅度是「重新調校」，勿視為常態，加上美國總統大選愈來愈近，儘管美元指數長線走弱，市場不確定性濃厚的情況下，新台幣也不至於迅速彈升。

台股 新台幣 日圓 美國聯準會 降息

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