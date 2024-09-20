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壽險公會響應政策 推普惠金融：五家醫療機構加入「保險理賠醫起通」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

自2024年9月18日起，屏東榮民總醫院、國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處、國軍高雄總醫院屏東分院附設民眾診療服務處、臺北榮民總醫院新竹分院、衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)等五家醫療機構，正式加入壽險公會的「保險理賠醫起通」服務。

「保險理賠醫起通」是壽險公會與20家產險與壽險公司及32家醫療機構共同合作的保險科技服務，旨在簡化傳統醫療理賠流程，為民眾提供便捷的理賠服務體驗，並降低醫院的作業成本。透過這項服務，民眾在就診後只需向醫師申請一份診斷證明書和收據文件，之後可授權保險公司向醫院調閱診斷證明及收據，醫院即可將醫療資料直接傳送至民眾指定的保險公司，縮短奔波於醫院與保險公司之間的時間，減少金錢與精力的負擔。

保險理賠醫起通服務也呼應賴總統健康台灣政策目標，確保每位民眾都能享有優質的醫療服務。壽險公會在金融監理委員會保險局的指導下，積極推動保險科技的應用，落實公平待客、友善服務及普惠金融的政策目標。通過與各家保險公司合作，壽險公會致力於打造更加便捷且永續的理賠服務流程，進一步降低醫療機構的行政負擔。

為了提升服務品質，壽險公會持續邀請更多醫療院所加入「保險理賠醫起通」服務。壽險公會希望透過這項服務，讓民眾在商業醫療保險理賠過程中享有便捷和透明的體驗，同時減少醫院的行政成本，使保險成為每位民眾生活中的堅實保障。

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