兆豐證券董事會關注高齡失智議題 由上而下深化公平同理企業文化

兆豐證券20日邀請公司董監事及子公司兆豐期貨、兆豐投顧董事會成員，參加「失智友善主題講座」，期由上而下形塑公平同理的企業文化，引領兆豐證券實踐金融友善的承諾，保障高齡及身心障礙族群權益。

本次講座由老年醫學及失智症診療專家陳乃菁醫師主講，介紹失智症病徵的概況並進行證券業服務情境的模擬，兆豐證券暨子公司的全體董事、監察人，以及兆豐證券一級主管等高階管理人員共同參與。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，董事會高度重視高齡及身心障礙等金融弱勢族群的權益，正值國際失智症月，藉由舉辦失智友善講座可讓高階管理團隊更進一步了解失智者的需求並優化服務。

秉持兆豐金融集團「發揮正向影響、引領永續發展」的理念，兆豐證券致力信守對社會及投資大眾的承諾，自公司最高治理層級董事會至下建立三道防線以積極落實公平待客，今年則更進一步聚焦「金融友善」，保障高齡、身心障礙等金融弱勢族群的權益。

今年開始，為讓失智友善目標落地，兆豐證券已開展多項行動，第一步就是開設「身心障礙者權利公約」（CRPD）相關的金融友善線上課程，並於所有營業據點辦理實體失智友善講座，目前兆豐證券所有通路服務人員均已完訓，具體提升第一線人員的失智識能率。

第二，所有營業據點均已加入「失智友善組織」，且超過半數員工自發性響應成為失智友善天使。

第三，依「證券商服務失智者或疑似失智者之實務參考做法」訂定「金融友善服務指引」內規，提供第一線人員作為服務身心障礙者之參考，以確保身心障礙客戶亦充分享有基本權利、平等及合理便利的金融服務。

台灣明年將正式進入超高齡社會，根據衛生福利部3月公布最新調查結果，國內65歲以上長者的失智症盛行率為7.99%，即65歲以上人口中，每100位就有近八位可能罹患失智症。

世界衛生組織（WHO）已將失智症列為各國優先的公衛議題，而我國亦將「失智友善台灣」列為重要的長期目標。在建構失智友善台灣的政策目標下，兆豐證券將持續發揮專業金融服務機構的力量，關注高齡失智議題，落實失智友善行動服務。