伴您出生到成熟 國泰人壽「伴生熟」特展 實境體驗陪伴力量

「陪伴」能在每個重要時刻，帶來最溫暖的能量。國泰人壽自9月20日至９月25日於華山文創園區舉辦「伴生熟」特展，以書店概念設計展區，邀請民眾實境體驗「伴你出生到成熟」的陪伴力量，帶領民眾找到最合適的陪伴外；亦可搶先體驗線上導覽，檢測自己的陪伴指數，思考如何給人力量，讓「陪伴」不只是孤獨的解藥，也能成為關鍵時刻的支持。國泰人壽在台灣走過60餘年，特展回顧不同人生階段的代表保單，陪伴保戶迎向人生各階段挑戰，成為最堅強後盾。

「孤獨」已被世界衛生組織(WHO)認定為全球健康及公衛危機，成立「社會連結委員會」試圖找出解方，該委員會主席之一美國首席醫官Murthy更指出孤獨對健康的威脅相當於每天抽15根香菸，比肥胖或缺乏運動造成的傷害更嚴重。國泰人壽認為應正視孤獨對「身、心、財」的侵蝕，實質「陪伴」相對重要，希望透過展覽協助民眾解析屬於自己的陪伴解方。

亮點1：互動體驗，找到陪伴的意義

展區打造獨特的「陪伴物走廊」，展示人生不同階段的陪伴物，比如童年的小被被、高中時的隨身聽或畢業紀念冊等，引發民眾的共鳴及興趣；進入到「陪伴金句牆」可搭配「陪伴指南」互動手冊，留下自己最有感的陪伴金句，亦可透過有文字金句的「拍照鏡牆」拍照打卡，提醒民眾陪伴你最久的人就是自己，記得感謝自己，並珍惜生命中攜手相伴的人生夥伴，最後以反思牆與抽籤詩，邀請民眾一起展開實際的陪伴行動，若完成陪伴手冊指定任務，還有機會抽中Snoopy腰包、保溫杯等限量專屬好禮。

亮點2：國泰陪伴一甲子，陪伴前進的力量

透過展區人生各個階段接觸的書本類型，回顧國泰許多在地陪伴的小故事。從童年的「童書繪本區」看見國泰兒童繪畫比賽、課後照護班、寒冬送暖等在地陪伴活動；青春的「漫畫區」則可先透過「陪伴人格類型測驗」了解自己，並以漫畫呈現國泰卓越獎助計畫、反毒桌遊等成果；壯年區則是透過有聲書及影片打造「多媒體區」，呈現FitBack健康吧、退休缺口精算機等壯年需求，最後則是高齡的「讀報區」，揉合人生風險調查結果，搭配「測測腦年齡」互動遊戲，讓民眾感受國泰在每個家庭中安靜穩定的陪伴。

伴生熟品牌特展活動資訊