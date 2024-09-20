獨／檢查局長懸缺近2個月 政院核定銀行局副局長童政彰轉任

金管會人事再掀搬風。行政院已核定，懸缺近兩個月的檢查局長，將確定由銀行局副局長童政彰升任，預計下周三（9月25日）生效。而銀行局副局長職缺料將由主秘侯立洋升任。

在檢查局前局長張子浩8月初退休後，一直都是由副局長張子敏代理，據了解，由童政彰升任檢查局長一案，府院早已在七月底敲定，直到近日才完成整個程序，確定9月25日就任。

童政彰是銀行局出身，從科長、專委、副組長、主秘一路到副局長，也曾在金管會綜合規劃處歷練過，更是金管會前主委顧立雄秘書，因邏輯清楚、熟悉法規，勇於面對媒體，是金管會多位高層列為重點栽培對象。

尤其是8月開始的新光金（2888）搶親大戰，童政彰屢屢被交付親上火線，第一時間對外清楚說明金管會立場，尤其是在19日直球對決中信金（2891），定調了金管會政策態度，令人印象深刻。

至於另外一位銀行局副局長林志吉，則傳出將接任金管會會主秘。現任主秘蔡福隆有機會轉戰數發部，惟該人事案尚待行政院核定。