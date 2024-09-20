台新銀行響應世界清潔日 攜手Mastercard發起種樹行動

為持續響應全球淨零目標，台新銀行20日宣布，將於「世界清潔日」攜手Mastercard，發起綠色減碳的種樹行動，除了減緩地球暖化、氣候變異，更鼓勵卡友認識更多深耕永續的商家，一同為全球2050年淨零碳排願景努力。

每年9月的第三個星期六是「世界清潔日」，看準環保意識已成為全民運動，台新銀行與Mastercard無價星球聯盟攜手推出淨化地球行動，即日起至12月31日推動卡友於精選商家、大眾交通運具、Gogoro、iRent、呼叫黃背心、昇恆昌、棉花田等，刷指定台新Mastercard信用卡，累計消費滿NT$5,000或10筆消費，台新銀行將為卡友於亞馬遜雨林等全球19個地點種下1棵樹，最多總計將提供25,000棵樹，提倡民眾多利用大眾交通運具、騎乘電動機車減碳與降低排放廢氣，定期清潔家電減少耗能與碳排，支持使用減碳商品與社會共榮的商家消費。

以台新銀行玫瑰Giving卡與居家清潔服務平台「呼叫黃背心」為例，雙方已合作超過3年，除假日消費享3%回饋外，平日消費達檻享居家清潔服務四選一。台新銀行進一步發現，「冷氣清洗」是最受卡友喜愛的項目，自雙方合作以來，呼叫黃背心共清洗近3,200台冷氣，以一年平均使用4個月計算，落實環境保護共減少約243,200 kg碳排放量。此外，「呼叫黃背心」提供台灣各地具有一技之長的師傅透過黃背心平台獲得合理的報酬、並獲得培訓的資源，亦積極解決技職學生畢業即失業的問題，曾提供龍華科技大學、遠東科技大學的實習機會，成立5年至今，已提供近1,500個就業機會，不僅落實環保節能及社會公益，讓省下的資源在正向循環中生生不息，更促成銀行與社會共融的願景。

台新銀行持續透過和多家跨產業聯名、商戶夥伴展開多項合作，在全球永續淨零的議題下，提高金融產業對於環境減碳與社會公益的貢獻，期望透過超過400萬卡友，共同為環境、社會盡一己之力，從日常消費做起，成為智慧永續好夥伴。