金管會指緩議就是「反對」 中信金股價走強、新光金下挫
金管會16日以四大理由「緩議」中信金（2891）收購新光金（2888），中信金在隔天17日發佈的重訊內容，被視為不放棄併購新光金，銀行局副局長童政彰昨撂重話，金管會緩議就是「反對」，請中信金勿再擾亂市場，中信金20日跳空開高上漲，新光金、台新金（2887）皆下跌，新光金盤中跌近3%。
金管會以四大理由駁回中信金對新光金的公開收購案，金管會副主委邱淑貞意有所指表示，中信金若想再提公開收購，至少要等到10月9日股東臨時會的決議變數釐清。不過中信金卻立即在隔天發布重訊，表示將盡快重新修訂計畫，讓童政彰明確指出，緩議就是「反對」、不同意。
童政彰表示，金管會無法容許金融機構有任何擾動市場秩序的行為，不要輕忽金管會維護市場秩序的決心。
金管會昨此一席態度堅定的話，被市場認為，中信金在金管會反對收購案後，竟在隔天又說要重修計畫，已被金管會視為「擾亂秩序」，言下之意，是要中信金退出這場賽局。
至於新光金兩大股東鬧內鬨，童政彰說，金融機構包括銀行保險或證券，都是受到高度監理，大股東任何行為及高階經理人的行為，也都會列為金管會的評價，因此任何發言都要審慎，並且注意到主管機關安定市場秩序的決心。
金管會反對消息釋出，中信金股價走強，盤中漲幅逾1%，站上34元；新光金、台新金則走弱，新光金跌幅較重，直接以12.3元開低，盤中跌幅近3%，台新金下跌逾1%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言