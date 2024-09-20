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金管會指緩議就是「反對」 中信金股價走強、新光金下挫

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
中信金秋節上重訊表態重提公開收購，金管會高分貝抨擊。聯合報系資料照
中信金秋節上重訊表態重提公開收購，金管會高分貝抨擊。聯合報系資料照

金管會16日以四大理由「緩議」中信金（2891）收購新光金（2888），中信金在隔天17日發佈的重訊內容，被視為不放棄併購新光金，銀行局副局長童政彰昨撂重話，金管會緩議就是「反對」，請中信金勿再擾亂市場，中信金20日跳空開高上漲，新光金、台新金（2887）皆下跌，新光金盤中跌近3%。

金管會以四大理由駁回中信金對新光金的公開收購案，金管會副主委邱淑貞意有所指表示，中信金若想再提公開收購，至少要等到10月9日股東臨時會的決議變數釐清。不過中信金卻立即在隔天發布重訊，表示將盡快重新修訂計畫，讓童政彰明確指出，緩議就是「反對」、不同意。

童政彰表示，金管會無法容許金融機構有任何擾動市場秩序的行為，不要輕忽金管會維護市場秩序的決心。

金管會昨此一席態度堅定的話，被市場認為，中信金在金管會反對收購案後，竟在隔天又說要重修計畫，已被金管會視為「擾亂秩序」，言下之意，是要中信金退出這場賽局。

至於新光金兩大股東鬧內鬨，童政彰說，金融機構包括銀行保險或證券，都是受到高度監理，大股東任何行為及高階經理人的行為，也都會列為金管會的評價，因此任何發言都要審慎，並且注意到主管機關安定市場秩序的決心。

金管會反對消息釋出，中信金股價走強，盤中漲幅逾1%，站上34元；新光金、台新金則走弱，新光金跌幅較重，直接以12.3元開低，盤中跌幅近3%，台新金下跌逾1%。

中信金控 台新金控 新光金控

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