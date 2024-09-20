富邦證券與刑事警察局合作舉辦教育訓練 反詐不遺餘力

對於詐騙案件頻傳，富邦證券積極投入反詐騙行動，以善盡金融機構的社會責任，18日特別邀請警政署刑事警察局預防科科長林書立擔任講師，以「打詐儀表板下的網路真相」為題，為公司主管進行反詐騙教育訓練。富邦證券董事長程明乾高度重視本次教育訓練，偕同獨董陳憲煒、獨董侯文軒與董事葉公亮等人到場聆聽，並責成各單位主管，以最高規格投入反詐騙行動。

富邦證券董事長程明乾表示，富邦證券不僅在官網成立反詐騙專區，內容包括防制金融詐騙要訣、詐騙樣態提示等實用資訊，並拍攝一系列反詐影片，透過客說會、交易平台與社群媒體等各種管道進行反詐宣導，也利用各項大型活動的機會進行「投資反詐騙」宣導活動，包括在G！POP流行音樂節中結合反詐家庭日活動，及桌球聯誼賽中舉辦反詐運動日。在資安方面，富邦證券持續投入系統平台資源，防範金融詐騙，採全時段的偵測，確保在任何時間點都能及時發現並應對投資詐騙威脅。

刑事警察局預防科科長林書立表示，詐騙犯罪行為不斷更新，也發展出許多教戰守則。從過往破獲的案件中發現，「凡要詐欺必先洗腦」，詐騙集團設立養、套、殺的SOP，有時候不是受害者貪心，而是詐騙方式往往透過一步步引誘民眾上勾。現今科技發達，搭配仿造的網站、APP也是一大問題，警界面臨網路詐騙和AI技術不斷演進，讓詐騙手法變得更為隱蔽和複雜，亟需各界一起加入反詐行列，未來更需要民眾被騙損失最多的金融投資業，像富邦證券等一起加入反詐意識提升，以公私協力方式一起降低詐騙案件。

為肩負起金融反詐的責任，富邦證券特別成立反詐專責單位，負責制定防詐機制及通報流程，透過跨部門的推動、執行，協助投資人防範金融詐騙案件。富邦證券也將藉由教育訓練，持續提升同仁識詐、阻詐的能力，更透過與警政合作，期許減少詐騙案件發生。