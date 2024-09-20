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點數生態圈也燒進券商複委託業務

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券年9月23至27日祭出複委託美股交易快閃活動，交易金額每滿300美元就送小樹點3點。(資料來源：國泰證券)
國泰證券年9月23至27日祭出複委託美股交易快閃活動，交易金額每滿300美元就送小樹點3點。(資料來源：國泰證券)

網路社群Dcard近日熱議美國聯準會(Fed)睽違四年半首次降息後，國泰證券在今(2024)年9月23至27日祭出複委託美股交易快閃活動，為期五天，交易金額每滿300美元就送小樹點3點，等同於在原本的手續費千分之一之下再打七折。

國泰證券做出「折上折」的快閃活動，為金融投資圈再創話題，觀察目前多數證券業者在開戶活動回饋手續費，國泰證券則直接讓投資更容易走進投資人的日常生活，也象徵著券商業務希望走出看天吃飯的傳統道路。

國泰證券目前美股手續費0.1%已是國內券商最便宜，新台幣1萬元交易金額只要10元手續費，現在再送3元等於打七折。

俗話說：「你不理財，財不理你！」儘管今年9月初勞動部最低工資審議委員會召開會議，決議明(2025)年起每月最低工資由27,470元調整至28,590元，國人在生活成本節節高升下，對薪資的成長仍舊很無感。因此，無感之下，必須自行創造經濟的幸福感，被動收入的創立就顯得格外重要。所幸，國人在主管機關積極推動普惠金融之下，國內金融業者也多設計多元的小額理財商品，舉凡零股交易、定期定額，甚至是將投資腳步拓展至海外美股市場的債券商品及美股與ETF等，都為國人創造更豐富的被動收入的投資場景。

國泰 美股

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