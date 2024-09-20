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Fed降息 首選新興市場債、美股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
降息後一年股債表現(資料來源：Bloomberg，鉅亨投顧整理)
降息後一年股債表現(資料來源：Bloomberg，鉅亨投顧整理)

「鉅亨買基金」投資研究部整理相關數據，觀察美國首次降息後，債券的回報表現普遍優於股票；若在美國經濟未陷入衰退的情境下，新興市場債券、美國股票與已開發國家股票表現最為亮眼，投資人可提前布局。

「鉅亨買基金」投資研究部整理1991年以來數據，期間美國經歷四次首次降息，針對這四次利率從最高點開始降息後的股債資產表現回測，結果顯示債券資產類別的表現尤為突出，特別是新興市場債和美國公債在首次降息後的12個月內表現最佳，平均回報率分別為9.1%和7.7%。

另一方面，自1991年以來，美國聯準會共經歷四次從利率最高點開始首次降息的情況，在這段期間，不同資產類別的股債表現因經濟環境的不同而有差異。在美國經濟未陷入衰退的情境下，新興市場債券、美國股票與已開發國家股票表現最為亮眼，皆有兩位數的回報率，分別為27.2%、21.4%和15.1%，顯示這些資產在經濟繁榮時具備較高的增長潛力。相對而言，在美國陷入經濟衰退的情境中，美國公債與投資等級債展現出較強的防禦性，即便陷入經濟衰退的環境中，仍能維持正回報，分別為9.6%與6.4%。

目前看來貨幣政策重返寬鬆，股債輪漲層面擴大。鉅亨投顧總經理張榮仁表示，根據目前美國公佈的各項經濟數據顯示，進入經濟衰退機率仍低。在此情況下，投資人可考慮布局新興市場債券和美國股票，參與後續美國可能出現的多頭行情。此外，投資人也可以根據自身對美國經濟衰退機率的看法，適度調整防禦性資產比重，以降低投組波動度。建議多運用「鉅亨買基金」全系列基金終身零手續費的優惠，有益降低投資成本，對個人的資產配置、投資效益上將更有幫助。

美國經濟 股票

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