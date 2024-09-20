美國經濟衰退可能性低 法人：關注新興市場債券、台股、美股

美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議中，決定把基準利率調降兩碼（0.5個百分點），新的利率範圍為4.75%至5%。睽違四年降息兩碼，開啟降息循環。「鉅亨買基金」研究部回顧過去首次降息後一年各資產平均報酬發現，在未陷入衰退的情況下，新興市場債券、台灣股票和美國股票表現最佳，投資人可提前留意布局。

聯準會主席鮑爾在記者會上表示，美國經濟依然強勁。聯準會預測全年通脹率將達到2.3%。「鉅亨買基金」研究部表示，整體來看，聯準會對通膨控制的進展表示滿意，未來將繼續根據經濟狀況調整政策，以平衡經濟成長與潛在風險。

「鉅亨買基金」研究部回顧以往降息循環，目前長短利差仍遠高於1%、金融壓力小，且新增就業人數相對多，和過去因即將衰退而降息的情形有所不同，更接近預防式降息，未來經濟硬著陸的機率相對低。

根據過往經驗，若為預防性降息，幅度則僅降一碼或更少。不過這次儘管經濟數據尚未顯示衰退警訊，聯準會依舊選擇降息兩碼。「鉅亨買基金」表示，雖然不確定聯準會是否掌握更多可能衰退訊號，但仍認為未來陷入經濟衰退機率較低。

因此，回測過去在聯準會首次降息當月底進場，並計算一年後經濟是否陷入衰退時的平均報酬率，以更精準掌握投資方向。「鉅亨買基金」指出，在未陷入衰退的情況下，新興市場債券、台灣股票和美國股票表現最佳，平均報酬率分別為32.1%、18.7%和16.5%。若經濟陷入衰退，美國公債、美國投資級債券和新興市場債券表現較佳，平均報酬率分別為10.4%、6.2%和3.7%。