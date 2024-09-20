聽新聞
0:00 / 0:00

國泰金控技術年會26日登場 將首度公開Gen AI發展框架

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024國泰金控技術年會將於9月26日登場，活動開放報名至今，已有逾4,000人報名。(國泰金控/提供)
2024國泰金控技術年會將於9月26日登場，活動開放報名至今，已有逾4,000人報名。(國泰金控/提供)

生成式AI浪潮快速席捲，為全球產業帶來科技的巨大變革，金融業者對發展生成式AI應用亦高度期待。金融業最具指標性的金融科技盛會「2024國泰金控技術年會」將於9月26日在台北101獨一文創登場。今（2024）年將從AI技術、治理與多元應用、數據上雲到服務創新體驗等面向，由來自不同領域的20位頂尖專家，帶來11場精彩的主題演講與趨勢對談，以實例解析核心技術；並首度集結金融同業，探討如何運用科技解決資安防詐議題，報名網站自8月底上線至今，已有逾4,000人報名參與。

今年最大的亮點之一，就是國泰金控（2882）資深副總姚旭杰將首度公開國泰的生成式AI框架與集團布局，國泰金控各子公司也將分享AI的實際應用，例如，銀行將AI結合雲端，打造個人化的新型態經營；人壽、產險則透過AI賦能，為保險業帶來價值鏈轉型。同時，也邀請台灣微軟法務副總廖怡苓，與德國企業級開源解決方案大廠SUSE全球AI Lead Ian Quackenbos，分別負責任AI、及私有GenAI平台等進行深度專題演講。

日前國泰宣布成為金融業首個數據上雲的機構，各界對於國泰此次大規模的數據上雲皆感好奇，這次國泰將深度剖析金融業數據上雲實戰，分享集團在大規模上雲的進度與歷程，並攜手Amazon Web Services（AWS）、KPMG產業代表，帶來金融業者在數據上雲的旅程中，第一手的甘苦經驗談。

值得一提的是，國泰結合聯邦學習和科技防詐主軸，在FinTechSpace輔導下近半年來與金融同業甫完成實證案。今年秉持跨機構打詐的公益之心，首度邀請實證相關夥伴包括FinTechSpace執行總監洪杉源、中國信託銀行資深副總王俊權、玉山金控科技長張智星、新光銀行資訊長張順程等，連同國泰世華銀行副總梁明喬，將於當天下午開場以「跨金融業的科技防詐場景實踐」為題，探討如何運用科技解決產業共通性的資安防詐議題，共同驗證聯邦學習全新典範。

國泰金控2020年創業界之先，舉辦全台首場由金融業主辦的國泰金控技術年會，以金融科技轉型及創新技術為主題，至今已累計近萬人共襄盛舉，今（2024）年邁入第五年，這次現場將保留去年廣獲好評的「技術交流區」，串聯多個台灣技術社群，並安排互動攤位，供金融科技好手面對面交流。同時也將進行線上直播，讓無法到現場的朋友，也能一覽金融科技的最新脈動。報名「2024國泰金控技術年會」請至：https://www.cathaytechcon.com.tw/2024/。

AI 國泰金控

延伸閱讀

關心產後母體健康 新竹「泰太聚聚運動中心」成為紓壓健身好去處

國泰金企業淨零典範 12度蟬聯「天下永續公民獎」十大企業榜單

兆豐銀與警方聯手 加強信貸防詐、助民眾遠離投資詐騙

籃球／亞洲女籃聯賽下周燃戰火 國泰全本土挑戰3強敵

相關新聞

央行降息說 通膨得低於1.5% 否則就要維持在偏高水準

聯準會9月大幅降息2碼，我國中央銀行何時跟進降息腳步？央行總裁楊金龍昨（19）日記者會上把話說得很白，「若通膨率介於1....

學者：慎重考慮「預防性降息」

央行昨（19）日理監事會決議利率按兵不動，學者認為，這是綜合考量通膨、房地產市場、經濟等因素後的決定，但也有學者示警，美...

證交所 助優質企業上市

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「大中華半導體」產業報告中指出，儘管目前整體全球經濟情勢雜音橫陳，但從產業角度看，人工...

點數生態圈也燒進券商複委託業務

網路社群Dcard近日熱議美國聯準會(Fed)睽違四年半首次降息後，國泰證券在今(2024)年9月23至27日祭出複委託...

Fed降息 首選新興市場債、美股

「鉅亨買基金」投資研究部整理相關數據，觀察美國首次降息後，債券的回報表現普遍優於股票；若在美國經濟未陷入衰退的情境下，新...

美國經濟衰退可能性低 法人：關注新興市場債券、台股、美股

美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議中，決定把基準利率調降兩碼（0.5個百分點），新的利率範圍為4.75%至5%。睽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。