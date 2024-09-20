學者：慎重考慮「預防性降息」

央行昨（19）日理監事會決議利率按兵不動，學者認為，這是綜合考量通膨、房地產市場、經濟等因素後的決定，但也有學者示警，美國聯準會（Fed）已一口氣降息2碼，央行應慎重考慮「預防性降息」。

中央大學經濟系教授吳大任表示，Fed一口氣降息2碼，表示美國經濟開始惡化需要積極處理，這是很重要的訊號。若Fed僅降息1碼，央行可完全不用調整；但已降到2碼，央行確實需要積極處理，台灣應該要預防性降息。

吳大任強調，政策必須走在事情發生前，Fed降息2碼，傳遞出一些我們看不到的訊息和資訊，意味美國經濟前景有疑慮，接下來萬一造成我國出口衰退，又再加上工業電價漲、最低工資調升等成本，造成廠商營收顯著下滑，問題就會慢慢浮現。他提醒，不能只光看台積電及科技業的表現，一方面AI仍有泡沫化風險，最主要還是傳統產業景氣到現在都還是很低迷，所以我們也不能只看表現好的產業。

中華經濟研究院副院長王健全表示，央行宣布利率維持不變，並未跟進美國降息腳步，應是「綜合考量」下的決定。一方面是我國利率相較美國，並不算高，又加上近幾個月消費者物價指數（CPI）年增率都仍在2%通膨警戒線之上，尤其各項服務類價格又有其僵固性，因此並未跟進美國降息。

王健全指出，若央行此時調升利率，可能發生令人擔心的房市泡沫，同時對於景氣也可能產生不利影響，綜合各面向影響後，最終決定利率按兵不動。