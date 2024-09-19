公股銀徵才 報考人數少了

八大公股行庫每年徵才重頭戲，首輪大規模針對新鮮人的招募完畢，總計今年報考人數為15,861人，較去年減少1,363人，報考人數持續下行呈逐年減少趨勢。據統計，2011年單是臺銀一家就有萬人報考，現僅約3,000多人，等於如今欲捧金飯碗的人數較13年前大減七成。

八大公股行庫的例行徵才均委託金融研訓院辦理。據金融研訓院統計，上半年八大行庫首輪鎖定應屆畢業生的招考總計報名人數為15,861人，較去年減少1,363人，年減9.4%。

據指出，以首輪的徵才統計才具代表性，主因此輪為面向應屆畢業生的大規模徵才，代表每年從業外中真正有志從事金融業的新血，目前趨勢仍逐年下行，但減幅略有縮小。

首輪於上半年結束後，下半年各行庫視自身需求通常會招募經驗行員或專業人員等，甚至近年也常會有第二輪針對畢業生的一般行員招考。如合庫銀行本月就宣布展開第二次新進人員甄試，釋出100名職缺，主打一般金融人員，起薪39,800元。

熟悉招考情況的金融圈主管表示，2011年時臺銀報考人數達萬人，一銀、華銀、彰銀（2801）也有6,000人，每家銀行平均錄取率個位數。現在臺銀頂多3,000多人；一銀及華銀約2,000人內，錄取率上升到雙位數。總體而言十餘年來報考人數已大減七成。

該主管說，這幾年看到的態樣是年輕行員流動率較高，各行庫招考次數也偏多。除「少子化」是絕對因素之外，還有世代價值觀改變、法令變革等影響。

該主管認為，多數還會選擇公股行庫者的取向是穩定以及相對於民營銀行的業績壓力較輕，不過行庫民營化後業績導向逐年升高，而這批人若不適應也會選擇繼續「考試」轉職，如報考臺銀、土銀等百分之百國營銀行，或轉戰高普考等相關財經類組公職。

值得一提的是，近兩年合庫報名人數已超車臺銀，登上最受嚮往的公股銀。以今年第一輪徵試為例，合庫名額326人、臺銀291人，報考人數合庫約4,500餘人超過臺銀的3,200餘人，多出千餘人報名。據悉，現任輸出入銀行理事主席戴燈山過去任合庫副總時，督導人資進校園推廣做得不錯，且民營化行庫薪資較有彈性，合庫福利在公股中名列前茅。