公股銀人力需求下滑 長期趨勢

目前各公股銀每年首輪徵才名額至少都有200人以上，國銀主管觀察，主因現在雖喊出Bank4.0，但Bank1.0時代的客戶還在，他們的認知與習慣還停留在一定要去分行辦理相關業務，因此銀行人力還少不下來，惟隨時間推移，當這批客群持續減少，未來銀行人力一定縮減，需用人數自然跟著減少。

所謂Bank 1.0為實體銀行階段，客戶須親自臨櫃交易，服務受場地與營業時間限制。Bank 2.0則是網路銀行時代，Bank 3.0為行動銀行。如今進入Bank 4.0時代，銀行服務將無所不在，結合智慧裝置及人工智慧等技術，提供融入日常生活且互動的金融服務，突破時空限制。央行曾下註解，「未來銀行服務（banking）可能不在銀行（bank）」。

國銀主管指出，有研究顯示目前到實體分行的消費者每年只減少1到1.5％。金融業從Bank1.0走到4.0戰線拉得很長，而4.0的特質和人力，與2.0或3.0不同；1.0時代員工無法轉成4.0，客戶亦然，故銀行需要不同人力服務不同時代屬性的客群，短期人力少不下來，但未來人力需求減少是趨勢。金融業會是不同面貌。