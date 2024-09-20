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央行降息說 通膨得低於1.5% 否則就要維持在偏高水準
聯準會9月大幅降息2碼，我國中央銀行何時跟進降息腳步？央行總裁楊金龍昨（19）日記者會上把話說得很白，「若通膨率介於1.5%至2%，利率就要維持在偏高水準，要調降有點難」，除非資本流入（指熱錢匯入）很強，或是通膨下降速度很快，而通膨率至少得低於1.5%。
央行昨日宣布貼放利率「連兩凍」，重貼現率維持2%、為近16年新高；對於目前貨幣政策基調，房市部分是緊縮，利率目前還算達到平衡（balance）。
外界關注聯準會啟動降息循環後，台灣央行是否有機會跟進，楊金龍回應，要看台灣通膨下降的速度有多快，以及主要國家降息的幅度與速度。
楊金龍表示，若台灣通膨率介於1.5%至2%，利率要維持在高水準、要調降有點困難，除非資本流入（指熱錢流入）很強，或是通膨下降很快，至少要低於1.5%。
楊金龍強調，對於利率的水準，有時無法由我們（指台灣）自行調整，除非通膨下來情勢很快、或主要國家尤其是美國聯準會的利率調降速度很快，熱錢大舉流入等，央行就有可能會跟著調整。
對於央行貨幣政策未來走向，楊金龍表示，央行利率政策沒有調整，但通膨已經下來，我們有充足的時間可觀察後續情況，目前政策利率已和16年前一樣高，未來如何調整「wait and see」。
楊金龍表示，國際機構預測今年與明年全球經濟可望溫和擴張，通膨率將進一步走低。
但國際經濟金融前景面臨諸多不確定性，將持續關注國內通膨發展情勢、主要經濟體貨幣政策動向、中國大陸經濟下行風險、地緣政治風險、極端氣候等對國內經濟金融情勢影響，並適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定等目標。
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