金管會：偽冒網站現蹤 勿點來路不明網址以防受騙

金融資安資訊分享與分析中心近期通知金管會，有不名人士冒用金管會名義成立「查詢支付命令系統」網站，意圖蒐集民眾個資，金管會已洽請相關單位封鎖偽冒網站，提醒民眾勿點閱來路不明網址以防受騙。

金管會近期接獲金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）通知，有不名人士冒用金管會名義成立「查詢支付命令系統」網站，意圖蒐集民眾個資，包含姓名、身分證字號、出生年月日、銀行帳號及密碼等。

金管會今天澄清並未建置「查詢支付命令系統」網站，民眾查詢資訊時，建議直接洽詢相關機關，亦可撥打「165」警政署防詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法。

金管會重申，民眾勿點閱來路不明網站，使用網站服務時，除應確認網站來源外，應避免提供非必要個人資訊，以防個資遭冒用或權益受損。(編輯：張若瑤)