證交所 助優質企業上市

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「大中華半導體」產業報告中指出，儘管目前整體全球經濟情勢雜音橫陳，但從產業角度看，人工智慧（AI）領域仍是首選，建議避開記憶體、個人電腦、雲端等三大產業，持續按讚台積電（2330）、聯發科、日月光投控等七大台廠。

大摩半導體產業分析師詹家鴻看好AI半導體公司可承受庫存與經濟周期變化帶來的影響，台廠中，建議關注台積電、聯發科、日月光投控、京元電、世芯-KY、聯詠、萬潤等七大台廠，均給予「優於大盤」評級。

詹家鴻分析，在當前環境中，邏輯與記憶體周期的脫鉤趨勢趨於明顯。根據目前觀察，2024年第2季邏輯半導體的庫存天數略有下降。不過，在部分雲端元件之外，客戶在下訂單方面變得更加謹慎。台積電等先進製程的晶圓代工廠，則有望受益於AI的長期需求增長，而處於成熟製程的代工廠也將從谷底中緩步回升。

個股方面，市場對於台積電「優於大盤」評級幾乎沒有異議，主要反映市場普遍看好半導體前景。台積電的未來增長動能廣泛，包括AI半導體需求增長和來自Intel外包訂單等，市場對於台積電的業務更新仍保持關注。

雖然台積電官方未提供正式指引，但從大方向上看，台積電有望在未來五年內維持15%至20%營收年複合成長率。值得注意的是，日月光投控因估值相對較低，在市場中具有吸引力，且有機會進入輝達的AI GPU測試和系統封裝市場，但台積電的CoW資格認證仍在進行中，具體完成時間尚未確定。不過，iPhone的換機周期仍有助於平衡市場擔憂。