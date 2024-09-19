國泰世華：美經濟軟著陸機率高 留意終端需求等3變化

美國聯準會降息2碼，國泰世華銀今天指出，今年底前仍有2次降息機會，分別在11月與12月各降1碼，並指出美國經濟軟著陸機率高，不過後續仍須關注終端需求復甦狀況、中國景氣表現和美國總統大選後的政策調整3大變化。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布降息2碼（0.5個百分點），為2020年3月以來首次降息，基準利率區間調降為4.75%至5.00%。

國泰世華銀今天發布FOMC會後市場展望指出，本次會議傳遞出美國聯準會對於通膨朝向2%的目標更有信心，加上美國勞動市場仍具韌性，考量通膨與就業風險平衡下，決議降息2碼。

國泰世華銀預期，今年底前仍有2次降息機會，分別在11月和12月可望各降1碼，不過期貨市場仍隱含11月降1碼、12月降2碼的可能。而根據點陣圖透露，隱含今年4碼、2025年4碼、2026年2碼的降息空間。

總經部分，國泰世華銀分析，在美國利率偏高、偏久的影響下，景氣復甦動能偏弱，勞動市場持續降溫，預期美國經濟朝軟著陸方向邁進，後續仍應密切關注3大趨勢後續變化，包含終端需求復甦狀況、中國景氣表現，以及美國總統大選後的政策調整。

國泰世華銀補充，倘若經濟進一步惡化，聯準會才可能再度大幅且快速降息，以應對經濟衰退危機。

匯市方面，國泰世華銀指出，美國降息循環啟動下，長線來看美元走勢趨弱，有利非美貨幣升值，但美元貶值空間須視未來聯準會降息幅度，及歐日等央行後續動作。

國泰世華銀指出，直到下次11月8日的FOMC會議前，須持續關注通膨、就業數據變化，包含CPI（消費者物價指數）報告、PCE（個人消費支出物價指數）報告和非農就業報告（NFP）。